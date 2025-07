Adolescente sofre tentativa de assalto enquanto voltava da escola no Pará

(Foto: Reprodução) – A vítima estava a caminho de casa quando um homem desconhecido se aproximou dela oferecendo capas de proteção de celulares e logo depois ordenou que entregasse, senão seria morta

Uma adolescente sofreu uma tentativa de assalto na BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém, no retorno da escola para casa. Câmeras de segurança registraram o crime e mostram o suspeito, que vestia uma camisa verde, abraçado com a jovem após ter oferecido capas de proteção de celulares e ordenado que entregasse o aparelho.

Pelas filmagens, é possível ver a vítima e o suspeito andando pela calçada. “Ele falava que ia me dar um tiro. O tempo todo ele falava que ia me matar”, disse.

De repente, motociclistas se aproximam dos dois. Foi nesse momento que ela conseguiu solicitar ajuda apenas gesticulando com a boca, sem dizer nenhuma palavra. “Eu só virei o rosto, o sinal fechou e então eu pedi ajuda, mas sem gritar. Foi só no silêncio”, contou a adolescente à TV Liberal.

Um dos motociclistas que percebeu tudo deu detalhes de como socorreu a garota. “Nós chegamos e eu perguntei: ‘se estava acontecendo alguma coisa?’ Ele (suspeito) se afastou dela e eu meti a moto entre ele e ela”, explicou. Ainda para a TV Liberal, a adolescente contou que, naquele momento, a sensação foi de alívio. “Consegui respirar de novo”, afirmou.

Após a ação criminosa, o suspeito foi embora sem o celular da jovem. Até o começo da manhã desta terça-feira (22/7), o homem ainda não tinha sido identificado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/15:35:17

