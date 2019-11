Adolescentes disseram que ‘não iam tolerar paraenses’ antes de matar homem em Anápolis, conta delegado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O delegado espera colher ao longo da semana depoimentos de vizinhos da vítima. Ele informou que as testemunhas não souberam precisar há quanto tempo José Maria morava em Anápolis, apenas que ele se mudou recentemente do Pará para Goiás.

“Todos que estavam no interior conseguiram fugir, só a vítima foi atingida e acabou sendo golpeada por várias pessoas, com golpes de falcão, pedradas, pauladas, alguns objetos foram apreendidos, como facão e pedras, além de quatro menores”, completou.

A suposta arma usada na ameaça, no entanto, não foi encontrada pela polícia, o que leva o delegado a trabalhar com duas possibilidades: a de que ela foi subtraída por algum dos autores ou que a versão dos adolescentes é uma mentira. O crime aconteceu na madrugada de domingo (10), na casa da vítima, na Vila Esperança. Segundo o delegado, os agressores invadiram a residência, onde estavam José Maria e mais cinco amigos.

O G1 não conseguiu localizar a defesa dos quatro adolescentes apreendidos. Conforme o delegado, eles confessaram o crime, mas alegaram que a vítima os ameaçou com um revólver momentos antes do crime.

