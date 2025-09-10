Adolescentes envolvidos em uma suruba dentro de ônibus são identificados pela polícia

(Foto: Reprodução) – Adolescentes envolvidos em uma suruba dentro de ônibus abandonado são identificados pela polícia no Paraná; entenda

Quatro dos adolescentes que apareceram em um vídeo mostrando atos sexuais coletivos dentro de um ônibus foram identificados pelas autoridades em Cascavel, no Paraná. As imagens, que circularam recentemente nas redes sociais, ganharam grande repercussão e geraram uma investigação da Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR).

O vídeo mostra cinco meninos e uma menina praticando atos sexuais dentro de um veículo aparentemente abandonado, localizado na região norte da cidade. De acordo com informações preliminares, todos os adolescentes têm cerca de 15 anos e são alunos de uma escola estadual de Cascavel.

Repercussão

Após o vazamento das imagens, usuários das redes sociais comentaram e fizeram piadas sobre o conteúdo. Especialistas em segurança digital e a própria polícia reforçam que salvar, compartilhar ou divulgar material pornográfico envolvendo menores de idade configura crime, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena para quem comete essas ações pode incluir detenção e multa, além de responsabilização civil.

A PCPR confirmou que o caso está sendo investigado, mas destacou que não fornecerá informações adicionais devido à sensibilidade e ao fato de envolver menores.

O caso chamou a atenção da sociedade local, e acaba levantando discussões sobre a educação sexual, a responsabilidade dos pais e a necessidade de conscientização sobre os riscos do compartilhamento de imagens íntimas na internet.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/15:23:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...