Adolescentes pegam o carro da mãe e se envolvem em acidente

Um acidente de trânsito em Rorainópolis, no sul de Roraima chamou atenção pela forma como se deu. Dois adolescentes de 14 e 11 anos atingiram e feriram um motociclista durante a colisão.

O acidente aconteceu por volta das 15h da última quarta-feira (02), no cruzamneto da rua Antônio Carlos Lacerda Gago com a rua Idelmar Pereira de Figueiredo, no bairro da Campolândia.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, os dois meninos haviam fugido, “temendo possíveis represálias”. A mãe do mais novo informou que a dupla pegou o carro sem autorização.

Câmeras de segurança próximo ao local registraram o momento em que o veículo atinge a moto e após perder o controle, cai em uma vala de concreto. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado na via.

A vitima sofreu vários ferimentos pelo corpo e foi levado ao hospital de Rorainópolis pelo Corpo de Bombeiros.

O caso foi encaminhado para a delegacia do município. A mãe de um dos jovens se prontificou a prestar esclarecimentos na delegacia, segundo a PM.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/16:08:02

