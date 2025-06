Advogada de pai que agrediu criança em festa junina se pronuncia, “Ele afirma que filho sofria bullying”

Foto: Reprodução | O vídeo de um pai agredindo o colega de escola do filho durante uma festa junina no DF tomou as redes sociais nesta segunda-feira (16/6). Após o ocorrido tomar o país, a advogada do senhor Douglas Parisio se manifestou por meio de nota enviada à imprensa e disse que o cliente está arrependido, além de justificar a atitude com o bullying que o seu filho sofria na escola.

De acordo com a advogada Marleide Anatolia Pereira da Silva, o filho de seu cliente, de apenas 3 anos, “tem sido alvo de constantes episódios de bullying e agressões físicas dentro do ambiente escolar, praticadas reiteradamente pelo colega”.

Ela relata que a família tentou diversas vezes obter apoio da escola, informando professores e solicitando medidas imediatas. No entanto, segundo a nota, o que encontraram foi “uma postura de omissão, silenciamento e conivência, que contribuiu para a perpetuação das agressões”.

Ainda conforme a advogada, Douglas admite que errou. “Ele não nega a falha na forma como reagiu, tampouco deseja se esquivar de suas responsabilidades. Está profundamente arrependido, triste e envergonhado.”

Marleide também destaca a importância de considerar o estado emocional envolvido no episódio. “No entanto, é preciso compreender o contexto: um pai que vê seu filho, por meses, ser agredido e humilhado sem qualquer respaldo institucional, e que, em desespero, age movido pela urgência de proteger o que tem de mais precioso”.

Por fim, ela afirma que seu cliente está cooperando com as investigações. “Está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários e que este episódio será enfrentado com a seriedade que merece, respeitando os trâmites legais e as pessoas envolvidas”.

Relembre o caso

Durante uma apresentação de festa junina em uma escola particular de Vicente Pires, no Distrito Federal, um homem agrediu uma criança de 4 anos após um desentendimento entre o menino e o filho dele, de 3 anos. O caso ocorreu na tarde de domingo (15/6) e causou revolta entre os pais e convidados que assistiam ao evento.

Leia mais – VÍDEO: homem agride criança de 4 anos em apresentação de festa junina na escola

Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram o momento em que o homem derruba o menino, aponta o dedo em sua direção e o segura pelo pescoço. Nas imagens, é possível ver a criança bastante assustada com a situação. Por serem menores de idade, os rostos das crianças foram desfocados nas gravações divulgadas.

Depois da agressão, houve tumulto entre os familiares das crianças, e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para acalmar os ânimos. O agressor foi levado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde foi registrado um termo circunstanciado. Em seguida, as partes foram liberadas. A apuração do caso ficará sob responsabilidade da 38ª DP (Vicente Pires).

O homem filmado empurrando a criança, apontando o dedo para ela e segurando-a pelo pescoço durante a celebração escolar é Douglas Filipe Parisio Lima, de 41 anos, analista de sistemas. O episódio aconteceu na tarde de domingo (15/6), na unidade particular de ensino em Vicente Pires.

As imagens feitas por testemunhas captaram a agressão. Em depoimento à polícia, Douglas disse que “perdeu a cabeça”, afirmando que o filho “é agredido com frequência pelo menino”.

No vídeo, a criança aparece abalada e chorando logo após o ocorrido. Por segurança e para preservar a identidade dos menores, os rostos foram ocultados nas filmagens.

Durante a confusão, uma policial civil que estava no local tentou intervir e deu voz de prisão ao agressor. Douglas, no entanto, reagiu e chegou a desferir um tapa no rosto da agente. Ele foi contido, e a PMDF precisou ser acionada para controlar a situação.

Fonte: Leo Dias/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/16:41:12

