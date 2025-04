Advogado agride mulher em condomínio e deixa rastro de sangue

(Foto: Portal Debate) – O caso foi registrado pela Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), responsável pela detenção do suspeito

O advogado e influenciador digital João Neto foi preso nesta segunda-feira (14), suspeito de agredir sua companheira em um apartamento localizado no bairro da Jatiúca, em Maceió, capital de Alagoas. O caso foi registrado pela Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), responsável pela detenção do suspeito.

Câmeras de segurança do condomínio flagraram a vítima no corredor do prédio, com sangramento intenso no rosto. Em seguida, as imagens mostram João Neto se aproximando da mulher com um pano nas mãos, aparentemente tentando estancar o sangue, enquanto ela tenta se afastar. O corredor ficou com marcas de sangue, e outros homens apareceram nas imagens limpando o local. Até o momento, não foram identificadas essas pessoas que ajudaram a apagar os vestígios da cena.

De acordo com informações da Oplit, a vítima foi socorrida e levada a um hospital particular da cidade. O suspeito foi localizado nas imediações da unidade de saúde e preso em flagrante. O estado de saúde da mulher não foi divulgado oficialmente.

A vítima relatou à polícia que foi derrubada com um empurrão e, na queda, bateu o queixo no chão, o que teria provocado um corte profundo. Ainda segundo o depoimento, essa não seria a primeira vez em que ela teria sido agredida pelo companheiro.

João Neto foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. O influenciador permanece detido e deve passar por audiência de custódia.

Além da atuação na advocacia, João Neto é conhecido nas redes sociais por responder dúvidas jurídicas — especialmente sobre Direito Penal — de forma humorada e, por vezes, polêmica. Ele acumula mais de dois milhões de seguidores em uma das plataformas.

A defesa do advogado divulgou nota afirmando que está ciente das acusações e que o caso será tratado em audiência de custódia. Confira a íntegra da nota:

“A defesa do Advogado João Neto vem a público informar que toma ciência das reportagens que circulam quanto ao suposto cometimento de crime no âmbito da violência doméstica, todavia esse assunto será esclarecido a partir de amanhã em sede de audiência de custódia, em que pese a mesma não ser o ambiente propício para discussão de mérito.”

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/16:40:07

