Advogado atropela e mata vendedor de pamonhas na , em Santarém

Local ficou lotado de populares — Foto: Bena Santana/94 FM

Raimundo Nonato Amaral Lima, 60 anos, também atingiu o poste do semáforo e um carro de passeio.

Um advogado atropelou e matou no início da noite deste domingo (01), um vendedor de pamonhas que trabalhava no acostamento da Av. Cuiabá, em frente ao escritório da Cosanpa, em Santarém, oeste do Pará.

Raimundo Nonato Amaral Lima, 60 anos, dirigia uma Ranger quando atingiu em cheio o vendedor Emerson de Oliveira Cardoso, 24 anos, arremessando o corpo da vítima mais de 20 metros do local da batida. Depois, atingiu um poste deixando o semáforo jogado na pista, e um veículo de passeio.

Emerson morreu ainda no local do acidente — Foto: Reprodução/Redes sociais

De acordo com populares, o advogado estava visivelmente embriagado. Ele quase foi linchado por outros condutores que viram o acidente e pessoas que conheciam Emerson. Um motociclista chegou a atingir o rosto do advogado com o capacete.

A chegada da equipe do SAMU e da Polícia Militar evitou que o advogado sofresse mais agressões. Ele foi conduzido a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil pela equipe do delegado Jaime Paixão.

O advogado foi autuado em flagrante por homicídio culposo e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (02).

Advogado foi preso e levado para a delegacia de polícia civil de Santarém — Foto: Bena Santana/94 FM

Por G1 Santarém — PA

