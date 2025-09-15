Advogado de empresário preso com 103 kg de ouro em ação histórica pede segredo de Justiça no processo

Foto:Reprodução | Bruno Mendes de Jesus está preso preventivamente na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. O Ministério Públicou Federal se manifestou contra o pedido da defesa.

A defesa do empresário rondoniense Bruno Mendes de Jesus, preso com 103 kg de ouro em Roraima, pediu segredo de justiça no processo. O pedido foi protoclado na 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

No pedido, o advogado argumentou que o segredo de justiça é a única medida capaz de garantir o equilíbrio entre o interesse público, a preservação da intimidade e a presunção de inocência de Bruno.

O investigado está preso desde o dia 4 de agosto de agosto na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. Ele teve três pedidos de liberdade negados.

O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou contra o pedido de sigilo. Segundo o órgão, o inquérito da Polícia Federal tramita em segredo de justiça e a solicitação da defesa se refere à audiência de custódia, situação em que não caberia o sigilo.

“Não há necessidade, tampouco respaldo legal para decretação de segredo de justiça. Isso porque a investigação em si já tramita em outro procedimento, cujo segredo de justiça foi determinado pelo juízo competente”, destacou o procurador federal do caso, André Porreca. Agora, o processo aguarda decisão do juiz.

Relembre o caso

Bruno foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na altura da ponte dos Macuxis, em Boa Vista, no dia 4 de agosto de 2025. Durante a abordagem os agentes suspeitaram de inconsistências na documentação que ele apresentou e decidiram fazer uma busca mais detalhada. Foi então que localizaram as barras de ouro.

Essa foi a maior apreensão do minério feita pela PRF no país. O empresário foi autuado em flagrante na Polícia Federal pelos crimes extração ilegal de minério, previsto na Lei de Crimes Ambientais, e usurpação de bens da União.

A justiça decretou a prisão preventiva de Bruno na audiência de custódia, ainda em agosto. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior do estado.

A defesa também entrou com pedido de liberdade provisória, que foi negado pelo o desembargador federal Marcus Vinicius Reis Bastos.

Ao pedir a liberdade, a defesa alegou que Bruno era responsável pelo sustento da família e que a esposa, a blogueira Suzy Alencar, estava desempregada. No entanto, o juiz entendeu que as “condições pessoais” de Bruno não eram motivos para suspender a prisão preventiva.

“Observo, ainda, que as condições pessoais do Paciente não constituem impedimento à decretação de sua custódia preventiva. Importa considerar as razões postas para a decretação da medida, as quais revelam-se suficientes”, cita o desembargador na decisão.

