Advogado de Sinop sofre tentativa de homicídio dentro de escritório e passa por cirurgia

Marcos Vinícius Borges(Foto: Reprodução) – Suspeitos se passaram por clientes para cometer o crime; Marcos Vinicius foi atingido na barriga

O advogado criminalista Marcos Vinícius Borges foi baleado na tarde desta quinta-feira (23) em Sinop (a 480 km de Cuiabá. Conforme apurou o #rdnews, após ser alvejado com um tiro na região do toráx, ele foi socorrido por populares que o levaram ao Hospital Dois Pinheiros, na cidade.

Segundo as informações preliminares, o advogado teria sido ferido dentro do seu escritório. Dois suspeitos teriam se passado por clientes e armado a emboscada. No primeiro momento, o estado de saúde de Marcos Vinícius foi considerado grave, mas estável.

O médico Cristhian Yokio Maciel Teruya, responsável pelo atendimento, explicou em coletiva à imprensa local que Marcos sofreu uma perfuração por bala que atravessou o tórax superior e saiu na região dorsal. No entanto, ele chegou lúcido ao hospital, passou por um procedimento de drenagem torácica e segue em observação. O estado de saúde é estável.

Marcos Vinícius é famoso por atuar como advogado em casos polêmicos. Ele atua, por exemplo, na defesa de Edgar Ricardo de Oliveira, autor da chacina em Sinop que matou sete pessoas, assim como também faz parte da defesa do apresentador Lucas Ferraz, que se envolveu em um escândalo por agressão contra a namorada em uma festa.

Marcos também representa uma médica que foi afastada após uma menina de 3 anos morrer um dia depois de ser atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

OAB acompanha

A Ordem dos Advogados do Brasil de Sinop confirmou o caso e já entrou em contato com as autoridades policiais, que buscam imagens que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

“A Ordem vai acompanhar as investigações e espera o reestabelecimento da saúde do advogado, que neste momento passa por cirurgia”, afirmou a presidente da OAB de Sinop, Xênia Guerra.

