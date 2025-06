Advogado e influenciador João Neto é condenado a 4 anos de prisão por agredir ex-companheira

Novas imagens mostram momento que João Neto tenta tirar a mulher do apartamento à força. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sentença inclui pena de reclusão em regime semiaberto e pagamento de indenização de R$ 40 mil à vítima.

O advogado e influenciador digital João Francisco de Assis Neto, conhecido nas redes como João Neto, foi condenado nesta terça-feira (3) a quatro anos e dois meses de prisão por agredir sua ex-companheira, Adriana Bernardo Santos, dentro do apartamento onde viviam, no bairro da Jatiúca, em Maceió, Alagoas. A decisão é do 2º Juizado de Combate à Violência Doméstica de Alagoas, e ainda cabe recurso, por se tratar de sentença em primeira instância.A Justiça determinou que a pena seja cumprida em regime semiaberto, e o réu continuará sob medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica. O caso teve grande repercussão em abril, após imagens de câmeras de segurança mostrarem o momento em que a vítima é empurrada e retirada à força do apartamento.

Leia mais – Advogado e influencer João Neto é preso acusado de agredir mulher em Maceió

Além da reclusão, o Ministério Público de Alagoas (MPAL) solicitou que João Neto pague uma indenização de R$ 40 mil por danos morais e uma pensão mensal de R$ 20 mil durante um ano, sob alegação de que ele deixou dívidas no cartão de crédito da ex-companheira. Esses pedidos ainda aguardam decisão judicial.

João Neto tem 47 anos, é advogado criminalista e soma milhões de seguidores nas redes sociais, onde costuma comentar casos jurídicos e compartilhar trechos de sua rotina. Ele foi preso em flagrante na madrugada do dia 14 de março e ficou detido por 29 dias antes de obter liberdade provisória com restrições. A defesa do influenciador ainda não se pronunciou oficialmente sobre a condenação.

