Advogado é preso por enganar idosos e familiares com falsas promessas no Amazonas

(Foto: Divulgação) – Um advogado de 31 anos foi preso preventivamente em Eirunepé, no interior do Amazonas, após ser investigado por uma série de golpes, muitos deles contra pessoas idosas e vulneráveis. O mandado de prisão foi cumprido depois que ele se apresentou na delegacia acompanhado de seu advogado.

De acordo com o delegado Rafael Bruno, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, as investigações tiveram início após uma denúncia sobre um dos golpes aplicados pelo suspeito. Com a primeira denúncia, outras vítimas começaram a procurar a polícia, relatando diferentes tipos de fraudes.

A prisão preventiva do advogado foi solicitada pela polícia e aceita pela Comarca de Eirunepé, onde ele já responde a um processo por falsificar a assinatura de um juiz em um alvará de soltura.

Se passando por advogado, ele enganava pessoas vulneráveis

Segundo o delegado, o suspeito usava sua profissão para enganar as vítimas, especialmente idosos, fazendo falsas promessas de que conseguiria benefícios para eles. Para isso, ele pedia documentos e senhas de contas bancárias, que eram usadas para fazer empréstimos e transferências via Pix para si mesmo.

Em um dos casos, o advogado aplicou um golpe na avó de sua esposa. Ele prometeu ajudá-la a conseguir uma pensão por morte do marido. O suspeito alegou que o benefício havia sido concedido e pediu a documentação da vítima.

Com os documentos em mãos, ele contratou dois empréstimos em nome dela, totalizando R$ 6,8 mil. A mulher não recebeu nenhum valor da pensão e acabou ficando com o prejuízo.

Após a expedição do mandado de prisão, a polícia tentou localizar o suspeito em seu endereço, mas ele não foi encontrado. A prisão só foi efetivada quando ele decidiu se entregar na delegacia.

Fonte: Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/16:41:55

