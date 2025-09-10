Advogado ostentação’ é absolvido de condenação por estelionato e tráfico de influência

Advogado de autor de chacina em MT, Marcos Vinícius Borges é conhecido por ostentação nas redes sociais — Foto: Reprodução

Para desembargador, acusação não reuniu elementos suficientes para sustentar alegações feitas.

A Justiça do Mato Grosso absolveu o advogado e vereador Marcos Vinicius Borges de uma condenação de 5 anos e 5 meses de reclusão por tráfico de influência e estelionato. Para o desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, a acusação não trouxe provas suficientes para sustentar as alegações feitas contra o “advogado ostentação”, como o profissional ficou conhecido nas redes sociais por conta de publicações nas quais compartilha o seu estilo de vida.

Marcos havia sido condenado por supostamente praticar os crimes de tráfico de influência e estelionato contra clientes entre 2017 e 2018. A investigação alegava que ele se aproximava de clientes detidos por crimes com menor potencial ofensivo e os convencia de que os delitos eram graves e cobrava valores para “repassar” aos policiais de plantão.

No entendimento do desembargador, no entanto, a Polícia Civil e o Ministério Público não reuniram evidências suficientes de que Borges teria incorrido no crime de tráfico de influência. Já em relação a acusação de estelionato, ele afirmou que a conduta do advogado não se encaixa na descrição do tipo penal.

Um dos pontos levantados pelo desembargador foram as diferentes versões oferecidas por uma testemunha, que teria sido cliente de Borges.

“No caso, o que se tem é que a palavra da vítima é cambiante, e existe entre ela e o apelante uma indisfarçável animosidade calcada em um desacordo comercial decorrente da discordância entre o cliente e o advogado acerca dos valores anteriormente acordados para saldar os honorários”, afirma o juiz.

Em 2024, Marcos Vinicius Borges foi eleito vereador da cidade de Sinop pelo PSDB, com 1.261 votos. Na declaração à Justiça Eleitoral, o então candidato informou possuir patrimônio de R$ 1 milhão, incluindo um carro de luxo avaliado em R$ 450 mil. Além da Jaguar F-Type ano 2022/2023, ele declarou os seguintes bens: uma caminhonete Hilux SW4, avaliada em R$ 150 mil; um triciclo Can Spyder, no valor de R$ 40 mil; e três terrenos, avaliados em R$ 140 mil, R$ 70 mil e R$ 150 mil, respectivamente.

