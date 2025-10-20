Aeronave com meia tonelada de droga é interceptada pela Polícia Federal em Rondônia

Foto: Reprodução | A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta segunda-feira (20), cerca de meia tonelada de drogas que era transportada em uma aeronave interceptada em Machadinho d’Oeste, interior de Rondônia.

De acordo com a PF, o avião foi localizado em uma pista clandestina, em meio à mata fechada. No local, também foi apreendido um veículo utilizado como ponto de apoio para o transporte do entorpecente. A operação contou com o apoio da Polícia Civil e Polícia Militar de Rondônia, além da Polícia Militar de Mato Grosso. Segundo a PF, a ação faz parte de um trabalho integrado das forças de segurança voltado ao combate ao tráfico interestadual de drogas na região de fronteira e no interior da Amazônia Legal.

