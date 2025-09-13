Aeronave furtada em Novo Progresso é recuperada; dois suspeitos presos

Foto: Reprodução | Foi recuperada neste sábado (13) a aeronave modelo Cessna 210, prefixo PR-CDS, furtada na madrugada da última quarta-feira (11) em um hangar particular, no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. A ação criminosa, marcada pela ousadia, mobilizou grande aparato policial e ganhou repercussão nacional.

Segundo a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, dois suspeitos já foram presos até o momento. O segundo envolvido foi localizado durante as diligências intensificadas neste fim de semana. O avião será submetido à perícia técnica.

A identidade do preso ainda não foi divulgada pelas autoridades.

O caso começou quando cinco homens armados invadiram a propriedade, renderam os caseiros e fugiram com a aeronave, que teria decolado por volta das 4h. Objetos utilizados no crime, como uma lixadeira, facão, copos térmicos e água mineral, foram apreendidos. Parte dos materiais foi adquirida em comércios locais, permitindo que os investigadores rastreassem movimentações financeiras dos suspeitos.

Um dos principais identificados é E.B.S., de 61 anos, apontado como responsável pela logística da ação. Ele teria feito compras no município via PIX, o que facilitou a localização pela polícia. As investigações indicam a participação de pelo menos cinco pessoas e dois veículos.

Há indícios de que o avião teria como destino a Bolívia, possivelmente para ser usado em atividades ligadas ao narcotráfico. A Polícia Civil segue com as diligências para capturar os demais integrantes do grupo.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2025/15:07:23

