Aeronave roubada em Novo Progresso foi recuperada pela FAB na Bolívia

(Foto: ilustrativa) – FAB recupera na Bolívia uma aeronave roubada poucas horas antes no Estado do Pará.

FAB recupera na Bolívia uma aeronave roubada poucas horas antes no Estado do Pará. Um Cessna 210 roubado em Novo Progresso (PA), foi recuperado na Bolívia, em menos de 12 horas, após pronta resposta da Força Aérea Brasileira (FAB), por meio dos protocolos NBDA (Normas Brasileiras de Defesa Aeroespacial) e a atuação do Adido Aeronáutico na Bolívia.

Na noite de 10 de setembro de 2025, três criminosos armados invadiram o hangar do Aeroporto Municipal de Novo Progresso (PA) e, por volta das 4h41 de 11 de setembro, eles decolaram com a aeronave roubada.

Assim que notificado do roubo, o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) — órgão da FAB responsável pela defesa aérea nacional — decolou um caça A-29 Super Tucano para monitorar o espaço aéreo e iniciou a apuração da ocorrência. Em paralelo, foram acionados os protocolos de defesa aeroespacial junto à Força Aérea Boliviana.

No campo da diplomacia militar, a atuação do Adido Aeronáutico brasileiro na Bolívia agilizou a comunicação entre autoridades militares e policiais dos dois países, além de facilitar a interlocução com a empresa proprietária do avião.

O caso evidenciou dois pontos relevantes: a pronta atuação da FAB e a eficácia da diplomacia militar com os seus elos de coordenação. O monitoramento constante do espaço aéreo pelo Comando de Operações Aeroespaciais garantiu uma resposta rápida e impediu que uma aeronave roubada seja empregada no tráfico internacional de drogas.

A Força Aérea Brasileira reafirma seu compromisso com a soberania do espaço aéreo nacional, o combate a ilícitos transnacionais e o fortalecimento da cooperação com Forças Aéreas parceiras, como a Bolívia.

