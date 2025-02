Aeroporto de Belém terá área quase triplicada para a COP 30

(Foto: Divulgação – NOA) – O Aeroporto Internacional de Belém está passando por um amplo projeto de modernização.

A iniciativa, conduzida pela concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), busca elevar a qualidade dos serviços oferecidos e aprimorar a infraestrutura, garantindo maior conforto e segurança aos passageiros.

As melhorias são preparativas para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá na cidade.

Com um investimento de R$ 450 milhões, o Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) terá a área de embarque ampliada em 2,7 vezes, passando dos atuais 1.593 m² para 4.303 m² ao fim das obras. As melhorias abrangem tanto o setor doméstico quanto o internacional, incluindo avanços na segurança e na eficiência operacional.

Entre as principais intervenções, está a construção de dois novos mezaninos sobre o saguão principal, ampliando o primeiro pavimento de 1.240 m² para 3.380 m². A reforma contempla melhorias no processo de inspeção de segurança e na área de espera para embarque, além da implantação de uma nova praça de alimentação e espaços comerciais. O embarque remoto também será ampliado, passando de 265 m² para 835 m², um aumento de 214%.

No saguão principal, a área pública ganhará cerca de 20% de espaço adicional, com nova configuração para melhorar o fluxo de passageiros. Também serão instalados sanitários modernos e acessíveis, incluindo espaços para família, fraldários e áreas de amamentação.

Segundo Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, o projeto representa um marco para a infraestrutura aérea da região. “Sabemos da expectativa em relação a essas melhorias, por isso elaboramos um projeto que vai transformar a experiência dos passageiros e fortalecer a mobilidade no estado. Este é um passo essencial, especialmente em um ano tão importante com a realização da COP 30”, afirmou.

Sustentabilidade e eficiência energética

O projeto também prioriza a sustentabilidade, com a modernização completa do sistema de climatização e a adoção de equipamentos de alta eficiência energética. Brises serão instalados para filtrar a luz solar, reduzindo a carga térmica sem comprometer a visibilidade externa.

Na iluminação, todo o sistema será substituído por luminárias LED de alto rendimento, capazes de se ajustar à incidência de luz natural. Além disso, 100% da energia consumida no aeroporto virá de fontes renováveis, por meio da migração para o Mercado Livre de Energia (ACL). Esse modelo permitirá a aquisição de cerca de 812 mil kW/h por mês, volume suficiente para abastecer mais de 5.300 residências.

Ampliação de capacidade operacional e segurança

A modernização do Aeroporto de Belém também visa aumentar a capacidade operacional. Um novo pátio será construído para ampliar o espaço de estacionamento de aeronaves, além da implantação do sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator) nas cabeceiras 20 e 24, que auxilia os pilotos na aproximação para pouso, garantindo mais precisão em condições de baixa visibilidade.

Outras intervenções incluem a restauração do pavimento do pátio, taxiways e pista de pouso e decolagem, além da reforma do balizamento noturno e da sinalização horizontal. O sistema ALS (Approach Light Systems) da cabeceira 06 também será reestruturado e modernizado.

Expansão comercial e impacto econômico

O projeto também contempla a ampliação de 45% das áreas destinadas a atividades comerciais, com a inclusão de novas lojas, serviços e espaços VIP. Para Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, a expansão é estratégica para atrair mais investimentos e fortalecer o aeroporto como polo econômico. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa aos passageiros, com mais opções de serviços e conveniências. Com o recorde histórico de movimentação, chegando a 4,1 milhões de passageiros, estamos confiantes nos impactos positivos desse projeto”, ressaltou.

Além das melhorias estruturais, a modernização preservará a identidade histórica do terminal, incorporando elementos que valorizam a cultura e a biodiversidade amazônica. As reformas, que já estão em andamento, devem ser concluídas antes da realização da COP 30, consolidando o Aeroporto Internacional de Belém como um dos mais modernos e sustentáveis do país.

Fonte: Carlos Martins – NOA Airports e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/14:12:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com