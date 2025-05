Aeroporto de Santarém: vídeo mostra passageiros expostos à chuva; até quando?

(Foto:Reprodução) – Mesmo após a chegada da Aena à administração do Aeroporto Internacional de Santarém Maestro Wilson Fonseca, os passageiros continuam a enfrentar as dificuldades impostas pelas condições climáticas durante os processos de embarque e desembarque.

A ausência de estruturas básicas como fingers (pontes de embarque e desembarque) expõe os usuários a sol forte e chuva, gerando desconforto e indignação.

Apesar da expectativa por melhorias com a nova gestão, o projeto de reforma e ampliação do aeroporto não contempla a instalação dessas estruturas essenciais de acessibilidade. Assim a empresa, parece não priorizar o conforto e segurança dos passageiros, que seguem vulneráveis às intempéries.

A situação é ainda mais revoltante para os usuários considerando o valor das passagens aéreas praticadas na região, frequentemente entre as mais caras do país. A falta de infraestrutura adequada contrasta fortemente com o investimento exigido para o transporte aéreo, configurando uma verdadeira “humilhação” para quem utiliza o aeroporto de Santarém.

Enquanto o poder público e seus representantes parecem alheios ao problema, os passageiros continuam a vivenciar essa realidade desconfortável. A falta de previsão para a instalação de fingers no projeto de reforma indica que essa situação pode se prolongar, a menos que haja uma intervenção das autoridades competentes para priorizar o bem-estar dos usuários e exigir as adequações necessárias.

A pergunta que fica é: até quando os usuários terão que pagar caro para serem submetidos à tamanha falta de infraestrutura?

Confira o vídeo:

