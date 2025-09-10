Aeroporto Internacional de Belém conquista Certificação Operacional da Anac e conclui investimentos da Fase I-B

Foto: Gabriel Magacho. Divulgação NOA

Reconhecimento, publicado no aniversário de dois anos da concessão da NOA, comprova conformidade com as mais rigorosas exigências operacionais e destaca qualidade da gestão da concessionária

O Aeroporto Internacional de Belém, o maior da região norte do país, celebra dois anos sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA) com uma conquista que reforça a excelência de suas operações: a Certificação Operacional da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O reconhecimento comprova que o aeroporto atende integralmente aos requisitos estabelecidos pela Anac em áreas fundamentais, como infraestrutura, manutenção, resposta à emergência, gerenciamento de risco de fauna, procedimentos operacionais e disponibilidade de equipamentos essenciais à segurança das operações.

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports (NOA), a certificação representa o resultado de um trabalho conduzido com dedicação e responsabilidade. “Um aeroporto certificado é aquele cuja segurança e excelência operacional são atestadas pela Anac. Desde o início da concessão, a NOA tem se empenhado na adoção de boas práticas e na realização de investimentos em infraestrutura e equipamentos que atendam às mais rigorosas exigências da agência reguladora e que assegurem altos padrões de eficiência e segurança dos voos”, afirma.

De acordo com o documento, o aeroporto está autorizado a receber regularmente aeronaves compatíveis com o código de referência 4E ou de categorias inferiores. Isso inclui todos os modelos atualmente utilizados nas operações domésticas e internacionais já atendidas pelo empreendimento e até mesmo aeronaves de maior porte, como o Boeing 777-300ER e o Airbus A330-300, entre outros.

Mais do que um avanço técnico, Migliorini destaca, ainda, a relevância da certificação para a mobilidade aérea no estado. “Ao oferecer mais confiabilidade às operações, o aeroporto se torna naturalmente mais atrativo para a ampliação da malha aérea, com novos voos, rotas e aeronaves de maior porte. Investimos não apenas para cumprir exigências regulatórias, mas com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da aviação no estado do Pará, fortalecendo o turismo e a economia regional”, afirma.

Conclusão dos investimentos da Fase I-B

Outra novidade que se soma a essa conquista é a conclusão dos investimentos previstos na Fase I-B do contrato de concessão, que representa avanços significativos em segurança, eficiência operacional e qualidade das instalações. Ao mesmo tempo, valida a eficácia das intervenções realizadas pela NOA para garantir a excelência das operações aéreas.

Um dos grandes destaques é a ampliação das áreas de embarque, que quase triplicaram de tamanho, passando de 1.593 m² para 4.303 m², e contemplam tanto operações domésticas quanto internacionais. No embarque remoto, uma das primeiras áreas concluídas pela concessionária, ainda no primeiro semestre de 2025, foi realizado um dos maiores aportes, elevando o espaço de 265 m² para 835 m², o que representa uma expansão de 214%.

“Belém agora ostenta um aeroporto mais moderno, eficiente e confortável, preparado não apenas para a conferência, mas para garantir um legado para os próximos anos de crescimento do turismo, da economia e da mobilidade aérea na região norte”, destaca Migliorini.

Com a construção de dois novos mezaninos sobre o saguão principal, o aeroporto passou a contar com espaços adicionais que proporcionam mais agilidade no processo de inspeção de segurança e mais conforto na espera pelo voo, com novas opções de compras e serviços. As áreas comerciais foram ampliadas de 2.863 m² para 4.162 m², o que permitiu a chegada de marcas regionais e redes de renome nacional, como Fran’s Café, Living Heineken e W Premium Lounge, algumas já disponíveis aos clientes.

Segundo Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, a proposta é oferecer ainda mais conforto e comodidade. “Ampliar os espaços comerciais significa disponibilizar maior variedade de produtos e serviços, além de abrir portas para novos negócios no aeroporto. Nosso foco é proporcionar um ambiente confortável, acolhedor e repleto de conveniências que atendam às necessidades dos nossos passageiros. Além disso, a inclusão de novos empreendimentos beneficia a criação de novos postos de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento integrado da região”, destaca.

O saguão principal foi remodelado e teve sua área ampliada em cerca de 20%, o que garantiu mais fluidez no deslocamento dos passageiros. Além disso, todas as áreas receberam novos conjuntos de sanitários, mais modernos, confortáveis e acessíveis. A quantidade de boxes femininos subiu de 64 para 93, enquanto os masculinos passaram de 73 para 95. Também foram implantados sete espaços-família e dois novos fraldários, ampliando a comodidade para diferentes perfis de usuários.

Além de áreas completamente renovadas, os clientes passaram a contar com novas longarinas, com assentos mais confortáveis e ergonômicos, contribuindo para a composição visual dos elementos que remetem à cultura da Amazônia.

Outra novidade voltada à evolução da experiência dos passageiros é o novo sistema de climatização, dimensionado para garantir mais conforto térmico em todos os ambientes do terminal.

Ao mesmo tempo que representa um salto de qualidade no interior do empreendimento, a conclusão dos investimentos beneficia o aperfeiçoamento do fluxo de veículos e de pedestres na área externa do terminal, ampliando o espaço em cerca de 60%, o que garante mais segurança, conforto e tranquilidade no acesso ao Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans).

Ampliação da capacidade e da eficiência das operações aéreas

As melhorias realizadas pela NOA ampliam o conforto e a qualidade da experiência dos passageiros no terminal e, ao mesmo tempo, fortalecem a infraestrutura para receber mais voos, com ainda mais segurança e eficiência.

Entre as entregas realizadas, está o novo pátio para estacionamento de aeronaves, que, na prática, permitiu a adição de cinco posições para aeronaves da categoria C, que abrange modelos comumente utilizados em operações comerciais domésticas, como o Boeing 737-800 e o Airbus A320, além da requalificação completa do pavimento de pistas e taxiways. Outras melhorias incluem a modernização do balizamento noturno, a revitalização da sinalização horizontal, além da construção de Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESAs) nas cabeceiras 07, 25, 03 e 21.

A concessionária também reforçou a segurança das operações com PAPIs (do inglês Precision Approach Path Indicator) nas cabeceiras 21 e 25, equipamentos que operam como auxílio visual de precisão para orientar a aproximação das aeronaves para pouso, permitindo operações mais precisas nas duas pistas, mesmo em condições de baixa visibilidade. Outro ponto de destaque do plano de investimentos é a modernização completa do ALS (Approach Light Systems) na cabeceira 07, com tecnologia LED para operações ainda mais eficientes.

Fonte: MOV Comunicação/Jornal Folha do Progresso

