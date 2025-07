Aeroporto Internacional de Belém terá sala multissensorial para pessoas com autismo

Foto:Reprodução | O ambiente é projetado para oferecer mais conforto, relaxamento e bem-estar a passageiros com hipersensibilidade sensorial

A concessionária Norte da Amazônia Airports (Noa), responsável pelo Aeroporto Internacional de Belém, anunciou a inauguração de uma sala multissensorial no terminal, prevista para o final de agosto.

O comunicado foi feito na última quinta-feira (24), durante reunião com o Ministério Público Federal (MPF).

O ambiente será destinado a passageiros com neurodivergências, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que apresentam hipersensibilidade sensorial. A proposta visa oferecer mais conforto, bem-estar e acessibilidade durante a experiência de viagem.

Ambiente será adaptado para promover acolhimento e reduzir estímulos sensoriais

A sala multissensorial será equipada com iluminação suave, texturas calmantes e recursos que auxiliam na redução de estímulos sensoriais.

O espaço também oferecerá suporte a familiares e acompanhantes, promovendo uma viagem mais segura e acolhedora.

Localização e investimento da sala multissensorial no aeroporto

O ambiente será instalado no pavimento superior da área de embarque, próximo ao portão 3, ao lado da praça de alimentação do embarque doméstico. A Noa ficará responsável pela instalação e manutenção do espaço, com recursos próprios, sem o uso direto de verbas públicas.

Iniciativa faz parte de plano nacional de acessibilidade

O projeto é coordenado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com o acompanhamento da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD), vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A iniciativa integra o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência — Novo Viver sem Limite.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/07:00:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...