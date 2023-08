Afinal, não foi o dinheiro que levou Neymar para o Al-Hilal; veja a razão

(Foto: Getty Images) – Amigo íntimo de Neymar faz revelação surpreendente sobre a sua t

Neymar aceitou aos 31 anos ir para o Al-Hilal. A sua transferência causou grande agitação a nível mundial, sobretudo quando foram revelados o seu salário e os benefícios contratuais com o clube saudita. No entanto, as razões por trás da decisão do brasileiro de deixar o Paris Saint-Germain parecem ser diferentes das que vieram a público.

De acordo com Gabriel, ex-central brasileiro do Grêmio e também amigo íntimo de Neymar, o ex-atacante do PSG foi ao Médio Oriente para dedicar mais tempo à sua vida familiar.

“O que ele me disse foi o seguinte: ‘Estou feliz, vou criar a minha filha aqui, vou passar um tempo com a minha família aqui na Arábia Saudita, e depois vou ver o que acontece’. Lá, ele vai ficar longe de toda esta pressão, de tudo isto. Se Deus quiser, viverá dois anos com a família, conquistará vitórias e baterá recordes, continuando a encantar o mundo do futebol. Foi isso que conversamos na nossa última conversa”, disse o ex-lateral-direito da seleção brasileira à ESPN.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2023/

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...