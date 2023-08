Agência do Sicredi em Moraes de Almeida completa três anos de funcionamento

Instituição financeira cooperativa segue em pleno atendimento para levar soluções financeiras aos associados

No próximo dia 04 de setembro, a agência do Sicredi em Moraes de Almeida completa três anos de existência. Com 4.653 associados no distrito, a instituição financeira cooperativa é a única presente na localidade, garantindo aos moradores soluções e suporte a partir dos serviços oferecidos. Para reforçar sua presença na comunidade, a agência participa do 3º Barretinho Moraes Almeida, de 07 a 10 de setembro, com a exposição da Hilux da campanha Capital Premiado.

A agência dispõe de diversos canais para que os cooperados possam realizar suas transações financeiras, como o app do Sicredi, internet banking, atendimento direto com gerente de negócios, balcão de atendimento, além de atendimento via WhatsApp (51 3358-4770). As instalações físicas da agência funcionam de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

“Estamos muito felizes com o que viemos realizando no distrito ao longo desses três anos, possibilitando acesso ao crédito e facilitando a vida financeira da população. Nosso intuito é seguir firmes no propósito de promover o desenvolvimento da nossa localidade por meio do cooperativismo de crédito, para isso, o Sicredi se coloca à disposição para auxiliar os associados no que for preciso”, gerente da agência, Camila Moraes.

