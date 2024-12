Agências bancárias terão horários especiais no final do ano

Alguns serviços poderão ser acessados pelos caixas eletrônicos | (Bruno Cecim/ Agência Pará)

Clientes devem ficar atentos em relação a pagamentos e outros serviços bancários durante o período de Natal e Ano-Novo. Confira os dias e horários de funcionamento e o que fazer com os boletos

As agências bancárias terão horários de funcionamento especiais neste final do ano. No Natal e no Ano-Novo, os clientes devem ficar atentos também a quando será possível realizar alguns pagamentos.

Nos dias 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2025, não haverá expediente bancário, e o cliente não será atendido presencialmente nas agências. Além disso, não serão realizadas compensações bancárias. Isso quer dizer que alguns pagamentos devem ser agendados para o próximo dia útil. Haverá funcionamento reduzido para atendimento ao público no dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

As agências ficarão abertas das 9h às 11h, horário de Brasília. Nos dias 26 e 27, quinta e sexta, os bancos funcionam normalmente. O dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro são feriados nacionais, o que pode afetar o funcionamento de outros tipos de estabelecimento. Além disso, os clientes devem estar atentos a feriados municipais e estaduais, que podem afetar o funcionamento dos bancos em algumas localidades.

COMPENSAÇÕES

As contas de consumo, como água, luz e telefone, que vencem nos dias em que não haverá compensações bancárias, poderão ser pagas nos dias úteis seguintes. Nesse caso, não incidirão juros e multas. Impostos e tributos, por outro lado, não podem ser pagos após a data do vencimento, mesmo que essa data seja um feriado. Geralmente, os calendários de pagamentos desse boletos já levam em conta os dias nos quais haverá compensações bancárias. De qualquer modo, para evitar acréscimos no valor devido, é necessário antecipar o pagamento.

Métodos eletrônicos de pagamento como TED (Transferência Eletrônica Disponível) e boletos pagos por código de barras não serão compensados nos dias 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Pagamentos via Pix, por sua vez, são compensados 24 horas por dia e estarão disponíveis nas datas em que as agências estarão fechadas.

FUNCIONAMENTO

DETALHADO

24 de dezembro de 2024 – Horários reduzidos – das 9h às 11h

25 de dezembro de 2024 – Sem expediente e compensações – N/A

26 dezembro de 2024 – Funcionamento normal – Dia útil

27 dezembro de 2024 – Funcionamento normal – Dia útil

28 dezembro de 2024 – Fim de semana – Fim de semana

29 dezembro de 2024 – Fim de semana – Fim de semana

30 dezembro de 2024 – Funcionamento normal – Dia útil

31 dezembro de 2024 – Sem expediente e compensações l 1º de janeiro de 2025 – Sem expediente e compensações l 2 de janeiro de 2025 – Funcionamento normal – Dia útil

Fonte: João Pedro Abdo – Folhapress

