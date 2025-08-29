Agências do INSS no Pará terão horário especial em 30 e 31 de agosto

Foto:Reprodução | Agências do INSS funcionam em 11 cidades do Pará nos dias 30 e 31 de agosto

Nos dias 30 e 31 de agosto (sábado e domingo), 11 agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Pará funcionarão em regime de plantão, oferecendo mais de 1.500 atendimentos, entre perícias médicas e avaliações sociais.

A ação é realizada em parceria com o Ministério da Previdência Social e tem como objetivo agilizar o reconhecimento de direitos da população paraense.

As unidades funcionarão das 7h às 17h e o agendamento é obrigatório, podendo ser feito pelo telefone 135 ou pelo site/aplicativo Meu INSS.

Distribuição regional dos atendimentos

Região Nordeste

Abaetetuba: 61 vagas (sábado)

Bragança: 60 vagas (sábado)

Castanhal: 72 vagas (sábado)

Região Oeste

Santarém: 782 vagas de perícia médica (sábado e domingo)

Itaituba: 30 vagas (sábado)

Região Sudeste

Pela primeira vez, o INSS realizará atendimentos extraordinários simultaneamente em seis cidades:

Marabá: 161 perícias no sábado e 162 no domingo, além de 20 avaliações sociais mediante agendamento

Parauapebas: 70 perícias e 20 avaliações sociais (sábado)

Jacundá: 35 perícias médicas (sábado)

Rondon do Pará: 35 vagas (sábado e domingo)

Goianésia do Pará: 30 vagas (sábado e domingo)

São Geraldo do Araguaia: 30 vagas (sábado e domingo)

Destaque

O gerente-executivo do INSS em Marabá, Fabrício Oliveira, destacou que a medida ajuda a reduzir deslocamentos e o tempo de espera:

“Assim, as pessoas podem realizar a perícia médica sem grandes deslocamentos. A perícia conectada ainda permite que peritos de outros estados atendam remotamente, reduzindo o tempo de espera pelo agendamento e ampliando o acesso à Previdência Social”.

Serviço

Atendimento no sábado (30/8):

Abaetetuba, Bragança, Castanhal, Jacundá, Itaituba e Parauapebas

Atendimento no sábado (30/8) e domingo (31/8):

Goianésia do Pará, Marabá, Rondon do Pará, São Geraldo do Araguaia e Santarém

Horário: das 7h às 17h

Agendamento obrigatório: pelo telefone 135 ou site/aplicativo Meu INSS

