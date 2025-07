Agenda cultural: Pé na Areia com Mari Fernandez, Festival Choro Jazz, Tributo a Rita Lee e mais no PA

Mari Fernandez. — Foto: Antonio Trivelin/g1

Lista do g1 Pará tem programações para vários gostos, com música, teatro, shows, muita diversão e entretenimento.

Mais um fim de semana de julho chegou e com ele o combo perfeito: férias, sol e muita música nas praias do Pará nesse fim de semana!

Para quem gosta das marcantes, o Carabao vai comandar uma grande festa na praia de Beja, em Abaetetuba, e também no município de Colares, com direito à estrutura completa da aparelhagem.

No nordeste do estado, Salinas recebe mais uma edição do Festival Pé na Areia, com shows de vários artistas, como Felipe Amorim e Mari Fernandez.

No Marajó, o Festival Choro Jazz reúne grandes nomes em Soure. Quem quer curtir no embalo da cultura popular, o II Festival de Carimbó, o Xodorimbó, promete movimentar Fortalezinha, na Ilha de Algodoal, com muito batuque e música regional.

Procurando opções de rolê? Confira a lista completa! ⬇️

🔥 Rolês em alta

🌴 Pelo interior

🎭 Espetáculos

🎨 Exposições

🍭 Para a criançada

🎬 Cinema

Festival Choro Jazz, em Soure

Festival Choro Jazz, em Soure, terá Egberto Gismonti, Jane Duboc, Nilson Chaves, Mestre Damasceno e os Nativos Marajoara entre as atrações.

Soure, no arquipélago do Marajó, recebe entre os dias 11 e 13 de julho a segunda edição do Festival Choro Jazz. A programação é gratuita e vai reunir nomes da música brasileira, grupos tradicionais marajoaras e oficinas formativas no Parque de Exposições, no centro da cidade.

A proposta é conectar gerações, ritmos e saberes por meio da música instrumental brasileira e das tradições locais da Amazônia. Veja aqui o line-up completo

📅 Data: até 13 de julho

🕒 Hora: a partir das 20h

📌 Local: Parque de Exposições – Terceira Rua, entre Travessas 11 e 12, Bairro Centro, Soure (PA)

💡 Ingressos: Entrada gratuita

➡️ Verão Sal Pé na Areia 2025 terá shows de Léo Santana, Wesley Safadão, Bell Marques e mais em Salinas

O evento “Verão Sal Pé na Areia” promete dois fins de semana com muita música e diversão à beira-mar, reunindo artistas de destaque nacional no litoral paraense.

🎤 Programação musical

🌴 11 de julho (sexta-feira): Léo Santana, Xand Avião e Mari Fernandez

☀️ 12 de julho (sábado): Felipe Amorim e Leo Foguete

🌊 18 de julho (sexta-feira): Bell Marques, Henry Freitas e Kadu Martins

⛱️ 19 de julho (sábado): Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Marcynho Sensação

🕒 Hora: a partir das 22h

📌 Local: Praia do Atalaia

💡 Ingressos: disponíveis aqui

➡️ Tributo a Rita Lee

Na sexta-feira (11) o palco do Teatro Margarida Schivasappa recebe um tributo musical à cantora Rita Lee, intitulado como “COR DE ROSA CHOQUE – Um tributo à eterna Rita Lee”.

Se transformou em ícone brasileiro por sua voz predominante e ousadia, conquistou o Brasil com seu talento musical e o título de “Rainha do Rock Brasileiro”. O tributo à Rita Lee realiza a apresentação com suas obras musicais. Para obter seu ingresso, acesse aqui.

📅 Data: sexta-feira, 11 de julho

🕒 Hora: a partir das 20h

📌 Local: Teatro Margarida Schivasappa, andar térreo no prédio sede da Fundação Cultural do Pará

💡 Ingressos: a partir de R$ 60, na bilheteria do Teatro

➡️ Show “Amazônia Vive”, realizado pela cantora Nazaré Pereira

O show “Amazônia Vive”, realizado pela cantora Nazaré Pereira, traz ao palco na quinta-feira (10) um espetáculo musical que conta com um repertório regional, contagiante e que se define como “mergulhos na sua musicalidade íntima”.

A artista se apresenta com músicos de grande competência como José Sagica, Príamo Brandão, Davi Amorim e outros que se apresentam nos instrumentos e outros artistas convidados como Simone Almeida, Nilson Chaves e Márcio Macedo. Para adquirir seu ingresso, acesse aqui.

📅 Data: quinta-feira, 10 de julho

🕒 Hora: a partir das 19h30

📌 Local: Teatro Margarida Schivasappa, andar térreo no prédio sede da Fundação Cultural do Pará.

💡 Ingressos: a partir de R$ 20, na bilheteria

➡️ Beat Cabano, em Belém

Com muito Funk, pagode, samba, rap e outros estilos, o Beat Cabano celebra a música periférica e artistas locais.

📅 Data: quinta-feira, 10 de julho

🕒 Hora: a partir das 21h

📌 Local: R. Siqueira Mendes, 264 – Cidade Velha, Belém

💡 Ingressos: a partir de R$ 10, na lista vip

🔗 Informações: @beatcabano

➡️ Lambateria com Félix Robatto & DJ Rebarbada

Os ritmos dançantes do verão amazônico invadem o Espaço Cultural Apoena para uma noite de muita música latino-amazônica, com show de Félix Robatto e Seu Conjunto e a discotecagem da DJ Rebarbada.

📅 Data: quinta-feira, 10 de julho

🕒 Hora: a partir das 20h

📌 Local: Av. Duque de Caxias, 450 Altos – Marco

💡 Ingressos: a partir de R$ 20, na bilheteria do local

🔗 Informações: 91 98025-1028

🌴 Pelo interior

➡️ Verão Ufológico 2025, em Colares

O município de Colares recebe o Verão Ufológico 2025, com diversas atrações durante todo o mês de julho.

🎤 Programação

🌴 11 de julho (sexta-feira): Carabao

☀️ 12 de julho (sábado): Dj Bruno Hi-Tec, Banda Piró, Banda Xeiro Verde

🌊 13 de julho (domingo): Parada Lgbtqia, Dj Handerson Boy, Dan Siqueira, Akila Marques

🏐 18 de julho (sexta-feira): DJ Bruno sasake, André Oliveira, Banda New Melody

⛱️ 19 de julho (sábado): Misael dos Teclados e Carreta Titakasom, banda Sayonara e Paula Forrozeira

..e muito mais!

➡️ Algodoal

➡II Festival de Carimbó – Xodorimbó

Dias 12 e 13 de julho, a praia de Fortalezinha recebe a 2ª edição do Festival de Carimbó Xodorimbó, que leva baile da saudade e muito batuque à região.

📅 Dia: 12 e 13 de julho

📍 Local: Sede dos Veteranos – Fortalezinha

➡ Banda Reggaetown

A banda Reggaetown chega na Ilha de Algodoal, no espaço cultural Mupéua.

📅 Dia: sexta-feira, 11 de julho

📍 Local: espaço cultural Mupéua

➡️ Primavera

➡ Festival EcoRock

O Festival EcoRock, um dos principais eventos de música independente do Nordeste Paraense, que acontece no município de Primavera, chega à 11ª edição, com atividades formativas nos próximos dias 10 e 11 de julho (quinta e sexta-feira) e shows no dia 12 (sábado).

O rock, rock doido, carimbó, hip hop, reggae, tecnomelody e tecnobrega vão ecoar em dois palcos no Rio da Chácara, por onde vão passar artistas da região, além da cantora Layse e da Banda Na Cuíra como atrações convidadas. Toda a programação é gratuita.

📅 Dia: 10, 11 e 12 de julho

📍 Local: Primavera

🎭 Espetáculos e Feiras

➡️ Espetáculo “Os Miseráveis” no Theatro da Paz

Um dos musicais mais vistos do mundo. Agora, celebrando os 10 anos da Casa de Artes Tiago de Pinho, ele volta aos palcos de Belém com toda a sua força e emoção — e, desta vez, no palco do Theatro da Paz.

Baseado no romance imortal de Victor Hugo. Com trilha sonora arrebatadora e uma narrativa poderosa, a obra retrata a luta por justiça, liberdade e redenção em meio às desigualdades sociais da França pós-revolução. Um grito de resistência, compaixão e esperança que segue atual até hoje.

Em Belém, a montagem marcou o nascimento de uma nova cena teatral musical. Foi a obra que abriu caminhos, revelou talentos e consolidou a Casa de Artes Tiago de Pinho como referência em formação, ousadia e excelência artística.

📅 Dia: domingo, 13 de julho

📍 Local: Theatro da Paz – Av. Pres. Vargas – Campina, Belém

🕗 Horário: às 19h30

🎟️ Ingressos: na bilheteria do local

🎨 Exposições

➡️ Exposição inédita aproxima público da diversidade de répteis

A partir deste sábado, o Shopping Metrópole Ananindeua recebe uma exposição interativa promovida pelo Centro Amazônico de Herpetologia. A mostra acontece no Piso L3, ao lado da Loja Renner, de segunda a sexta das 13h às 22h, aos sábados das 10h à 22h e aos domingos das 12h às 22h.

Reunindo mais de 20 espécies de répteis — entre serpentes peçonhentas e não peçonhentas, lagartos e tartarugas — a exposição busca desmistificar preconceitos e aproximar o público da biodiversidade amazônica.

📅 Dia:

segunda a sexta: 13h às 22h

sábado: 10h às 22h

domingo: 12h às 22h

📍 Local: Piso L3, ao lado da Loja Renner – Shopping Metrópole Ananindeua

🕗 Horário: conforme o dia de visitação

🎟️ Ingressos: inteira a R$ 40. Estudantes e acompanhantes de PCDs pagam meia. Entrada gratuita para crianças de até 3 anos, idosos acima de 60 e pessoas com deficiência

🎬 Cinema

➡️ Programação no Cine Líbero Luxardo

🎬 Na telona do Cine Líbero Luxardo, novas histórias ganham vida!

Em “Eros”, uma das estreias da semana, exploramos os desejos e afetos nos quartos de motel, um documentário que mergulha na intimidade brasileira. Já na outra estreia “Razões Africanas”, a produção nos leva por seis países em uma jornada musical pelas raízes do blues, rumba e jongo.

Nas dobras da programação, “Jovens Amantes” revive os amores e inquietações de um grupo teatral nos anos 80, enquanto “Pedaço de Mim” toca o coração ao retratar o vínculo entre mãe e filho neurodivergente diante de uma nova realidade.

🎉 Programação completa

➡ Eros

10/7: 20h

11/7: 18h20

12/7: 18h05

14/7: 17h25

15/7: 20h

➡ Razões Africanas

11/7: 20h20

12/7: 16h20

13/7: 17h50

14/7: 15h40

16/7: 16h

➡ Pedaço de Mim

10/7: 15h50

12/7: 20h10

13/7: 16h

15/7: 18h10

16/7: 20h05

➡ Jovens Amantes

10/7: 17h40

11/7: 16h

13/7: 19h35

15/7: 15h50

16/7: 17h45

📍 Local: avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Nazaré.

🎟️ Ingressos: inteira R$ 12 | meia R$ 6 (pagamento apenas em dinheiro). A bilheteria abre uma hora antes de cada sessão.

