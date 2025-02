Agente de saúde é denunciado por suposto assédio contra adolescente no Pará

Foto: Reprodução | Jovem de 17 anos procurou a Deam após relatar situação que teria acontecido dentro do carro do suspeito. Polícia investiga o caso.

Na tarde desta segunda-feira (17), uma adolescente de 17 anos, denunciou um agente de saúde por assédio sexual no bairro Maracanã, em Santarém, oeste do Pará. Segundo o relato da vítima, o homem se ofereceu para levá-la de carro até o posto de saúde para vacinar filha e, durante o trajeto, os assédios começaram.

De acordo com a jovem, o agente de saúde, foi até casa dela para verificar a situação vacinal da filha dela. Ao perceber que a vacinação estava em atraso, ele sugeriu que mãe (adolescente) e filha fossem ao posto de saúde e ofereceu carona. A vítima aceitou a ajuda, sem imaginar que sofreria assédio.

“Quando entrei no carro, ele começou a passar a mão em mim e perguntou se eu tinha algo com o pai da minha filha. Respondi que sim. No caminho, ele tentou tirar meu short e disse que o zíper era fácil de abrir”, relatou a vítima.

Ela conta que conseguiu sair do veículo para levar a filha ao atendimento e, na volta, o homem continuou com as investidas. “Ele começou a passar a mão na minha coxa e disse que sentia desejo por mim, que eu era muito nova e que eu ainda não sabia o que era sentir ‘fogo’”, relatou.

Assim que chegou em casa, a adolescente procurou ajuda e acionou a polícia. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar está em busca do suspeito, que pode responder por assédio e importunação sexual, crimes previstos no Código Penal.

Nota de Esclarecimento

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa) esclareceu que, ao tomar conhecimento da denúncia, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi imediatamente afastado de suas funções.“A Secretaria de Saúde reafirma seu compromisso com o respeito à população, especialmente aos usuários do SUS, e não compactua com quaisquer atos que violem a lei ou comprometam a integridade dos serviços prestados”, diz a nota.

