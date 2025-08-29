Agente de Trânsito Edilson Ribeiro morre em Novo Progresso

Foto: Reprodução | O agente de trânsito e servidor público do DITRANP, Edilson Ribeiro da Silva, faleceu nesta sexta-feira (29), no Hospital Municipal de Novo Progresso.

Segundo informações, Edilson já estava internado desde a quinta-feira (28), após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser socorrido e tentaram realizar a intubação, mas infelizmente não resistiu.

O velório está previsto para as 11h, na Funerária Planeta Pax, em Novo Progresso. Ainda nesta tarde, o corpo será encaminhado para Itaituba, onde residem os pais e familiares do servidor.

A equipe do jornal deixa seus sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/09:21:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...