Foto: Reprodução | Vídeos gravados por testemunhas registraram o momento exato em que a viatura dá ré e atinge o veículo da mulher, que ficou visivelmente danificado.

Na manhã deste domingo (9), uma condutora teve seu carro destruído por uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) após supostamente se recusar a pagar R$ 400 de propina a um agente. O caso ocorreu na passagem Olinto Meira, bairro da Guanabara, em Belém. O caso ocorreu durante uma abordagem em que a motorista foi parada e seu veículo estava com o licenciamento vencido.

Segundo relato da condutora, o agente solicitou o pagamento da quantia para liberar o veículo. Como ela não possuía o dinheiro no momento, o agente utilizou a viatura oficial do Detran para colidir propositalmente contra o carro da motorista. Vídeos gravados por testemunhas registraram o momento exato em que a viatura dá ré e atinge o veículo da mulher, que ficou visivelmente danificado.

A gravação também mostra testemunhas comentando o episódio e tentando prestar auxílio à condutora. “O carro dela caiu dentro do buraco. Tem que tirar o carro dela”, diz uma das pessoas presentes no local.

Agente do Detran danifica carro de condutora após suposto pedido de propina não ser atendido, em Belém (PA) Leia mais : https://t.co/CnSLYyvOVX pic.twitter.com/RMx67Udbq2 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 9, 2025

