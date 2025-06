Agentes da Abin aprovam indicativo de greve e recorrem à Justiça contra diretor

União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin informou que a assembleia geral extraordinária que decidiu sobre o tema, “registrou participação recorde dos servidores” (Foto: Reprodução)

Eles também aprovaram uma Ação Civil Pública para pedir o afastamento dos três delegados, incluindo o diretor-geral, Luiz Fernando Corrêa

Os agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) aprovaram nesta terça-feira, 24, indicativo de greve e o ingresso de uma Ação Civil Pública que pede o afastamento dos três delegados que dirigem a organização, incluindo o diretor-geral, Luiz Fernando Corrêa, que é suspeito de ter agido em “conluio” com servidores investigados para atrasar investigações no caso da Abin paralela.

O comunicado foi feito por meio da Intelis (União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin), entidade que representa a categoria. De acordo com a organização, a assembleia geral extraordinária, que decidiu sobre o tema, “registrou participação recorde e demonstrou o alto grau de preocupação e revolta dos servidores”.

Na nota, a entidade afirma que “as denúncias envolvendo a cúpula da Agência, que resultaram em indiciamentos, foram classificadas como ‘graves’, ‘nojentas’ e ‘inaceitáveis'”.

Os servidores da Abin pedem o afastamento de Corrêa desde o dia 17 de junho. O diretor-geral é um dos 35 indiciados pela Polícia Federal no caso da Abin paralela e pode ter atrapalhado a apuração sobre o aparelhamento da agência para fins políticos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O diretor-geral foi mantido no cargo pelo presidente Luiz Inácio da Silva (PT) e prosseguiu após o indiciamento. Em nota, a Intelis, que planejava a assembleia desde 20 de junho, já tinha criticado “a falta de controle de questões sigilosas por parte da Polícia Federal, do Ministério da Justiça”.

“Com o indicativo de greve aprovado, a entidade apresentará um conjunto de reivindicações formais. Caso não haja resposta satisfatória dentro do prazo estipulado, uma nova assembleia será convocada”, afirma a organização que representa os servidores. O não atendimento das solicitações pode resultar em paralisação.

De acordo com a PF, a Abin paralela seria um esquema conduzido pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os políticos teriam criado uma estrutura para espionar ilegalmente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), políticos opositores, jornalistas, deputados e outros brasileiros.

O objetivo, segundo a PF, seria atender os interesses políticos dos Bolsonaro, atacar opositores e desacreditar instituições democráticas.

Estima-se que quase 1,8 mil celulares tenham sido monitorados ilegalmente entre fevereiro de 2019 e abril de 2021 por meio dessa estrutura. A Polícia Federal ainda afirma que Bolsonaro seria o “centro decisório”, que determinaria os alvos de monitoramento e usou a Abin para conduzir ataques às urnas eletrônicas.

Fonte: Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/07:00:29

