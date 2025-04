Agentes da base CANDIRU apreendem mais de 140kg de drogas em abordagem a uma lancha no Pará

Foto: Reprodução | A lancha, onde estavam dois suspeitos e 120 tabletes de drogas, foi interceptada em frente ao município de Óbidos.

Na madrugada desta segunda-feira (7), foram apreendidos 141,636 quilos de drogas (skunk e cocaína) em uma lancha, às proximidades da Comunidade Nazaré, em frente ao município de Óbidos, na Região de Integração Baixo Amazonas, oeste paraense. A ação foi executada por agentes que atuam na Base Fluvial Integrada Candiru, instalada no Rio Amazonas, em conjunto com a Polícia Militar.

Segundo Ualame Machado, titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a apreensão deu continuidade a outras ações realizadas nos últimos dias, visando combater o tráfico de drogas e desarticular grupos criminosos na região.

“Em mais uma ação de patrulhamento fluvial tivemos êxito na apreensão de entorpecentes na Região Baixo Amazonas na madrugada desta segunda-feira. Foram 141 quilos de entorpecentes que, provavelmente, iam abastecer o comércio ilegal e fomentar a prática do tráfico de drogas. Ainda na última sexta-feira (4) outra apreensão foi realizada pela Polícia Civil no Baixo Amazonas, reforçando a assertiva do trabalho investigativo e das ações que estão sendo feitas diariamente. Além disso, reiteramos a importância da instalação da Base Fluvial exatamente na garganta do Rio Amazonas, que vem sendo fundamental para interceptar o tráfico na região e enfraquecer grupos criminosos que lucram com o comércio ilegal”, enfatizou Ualame Machado.

Abordagem – A ação foi desencadeada durante patrulhamento fluvial dos agentes de segurança, em lancha blindada, por volta de 2h30 da madrugada, quando a guarnição avistou uma lancha preta, com dois homens a bordo e sem nenhuma iluminação. Diante da suspeita, a equipe acionou os sinais luminosos da embarcação policial, e os suspeitos revidaram com disparos contra a guarnição.

Os agentes também efetuaram disparos para conter a ação dos suspeitos, e conseguiram atingir um dos ocupantes da lancha. Ele recebeu os primeiros socorros em ambulância do município de Óbidos, mas não resistiu aos ferimentos. O outro suspeito fugiu da embarcação, próximo à margem do rio, e entrou na mata.

Na lancha abordada foram apreendidos 120 tabletes de entorpecentes, sendo 140,5 kg de skunk e 1,136 kg de cocaína. Todo o material apreendido será encaminhado ao município de Santarém, na mesma região, onde será realizada a perícia.

Os agentes de segurança informaram que o suspeito morto em confronto foi identificado e tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Equipe da Base Candiru, com o apoio de policiais militares e civis, prosseguem realizando buscas para localizar o outro suspeito e concluir a investigação.

