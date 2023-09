Agentes de trânsito recuperam motocicleta roubada em Manaus

Motocicleta com registro de roubo é recuperada por agentes de trânsito no bairro Pires de Lima em Novo Progresso. (Foto: Divulgação DITRANP)

Em Blitz e patrulhamento viário com rondas de fiscalização Agentes de Trânsito do DITRANP avistaram uma motocicleta em atitude suspeita. Foi iniciado o acompanhamento com apoio das Viaturas (motocicletas) acompanhando o condutor que foi dado ordem de parada sendo ignorada pelo mesmo que empreendeu fuga por diversas ruas da cidade desobedecendo por diversas vezes as ordens de parada. Dirigindo perigosamente ameaçando os demais veículos e usuários da via chegando até a ameaçar o agente de que iria derruba-lo. Quando o condutor adentra com o veículo em sua residência na Rua Nossa Senhora de Aparecida no Bairro Rui Pires de Lima, foi solicitado apoio da PM onde o condutor W. R. S. DOS S entrou em uma residência. Após ser autorizado a entrada no local para consultar o veiculo placa JYL-6504 foi constatado adulteração no motor que seria de outra motocicleta NOQ-0061, conforme consta com registro de furto/roubo na cidade de Manaus AM.

A ação teve apoio da Policia Militar e a motocicleta e o condutor foram encaminhados para delegacia de polícia civil para procedimentos.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2023/16:25:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...