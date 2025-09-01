Agentes federais encontram cocaína escondida em contêiner com açaí no Pará

Drogas foram encontradas durante fiscalização em porto de Barcarena, no Pará. — Foto: PF-PA

Apreensão ocorreu durante fiscalização no porto de Vila do Conde, em Barcarena, na Grande Belém.

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 30 kg de cocaína que estava em um contêiner com carga de açaí, no porto de Vila do Conde, em Barcarena, na Grande Belém.

A droga foi encontrada durante uma inspeção que contou com o auxílio da cadela K9 Isa, neste domingo (31). O destino da mercadoria, segundo os agentes, era Sydney, na Austrália.

Segundo os policiais, ao todo, foram localizados 30 tabletes de cocaína, cada um com cerca de um kg, ocultos em um alojamento externo do próprio contêiner. A carga foi imediatamente apreendida.

A Polícia Federal informou que instaurou um inquérito para dar andamento às investigações e busca identificar a origem da droga e os responsáveis pelo tráfico internacional.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/15:42:19

Curtir isso: Curtir Carregando...