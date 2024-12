Agiota acusado de matar 5 pessoas a tiros e facadas no Novo Progresso e MT é preso em Roraima

(Foto: Reprodução) – Um homem que atuava como agiota identificado como Rosinei de Campos Curado, conhecido como “Cuiabano”, de 51 anos, foi preso nesta quinta-feira (12) no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste de Boa Vista (RR).

Ele era procurado por matar três homens a facadas no Mato Grosso, em 2002 e um casal a tiros no Pará, em 2011.

Ele foi preso em uma ação do Departamento de Inteligência da Secretaria Estadual de Segurança Público com apoio da Polícia Interestadual.

Em 2002, ele foi denunciado por matar a facadas três homens no Pará. As vítimas estavam dormindo e alcoolizadas. Em 2011, na cidade Novo Progresso, região sudoeste do Pará, Rosinei é acusado de matar uma casal a tiros e tentar matar um homem a pauladas.

Ele também é acusado de tentar matar um homem a pauladas no Pará.

Os agentes estavam monitorando Rosinei e as investigações descobriram que atualmente ela atuava como agiota.

Cuiabano foi denunciado pelos Ministérios Públicos do Pará e do Mato Grosso para responder pelos crimes. Agora ele está a disposição da Justiça.

Fonte: G1 Roraima e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2024/14:22:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...