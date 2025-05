Agressão covarde a menor de idade repercute mal em Novo Progresso

Porrada e pisadas e foto intima divulgada: jovem desmaia após briga de bar de narguilé em Novo Progresso (Foto:Reprodução redes sociais)

Um jovem de 15 anos desmaiou e precisou ser transportado ao hospital após ser alvo de golpes, pisadas e puxões de cabelo durante uma confusão envolvendo ao menos oito pessoas. A briga aconteceu na madrugada de domingo 25 de maio de 2025 na Rua do Cachimbo, bairro Jardim Planalto, e a situação terminou com ela desmaiada após levar uma pesada na cabeça.

Vídeos gravados por testemunhas mostram quando alguns frequentadores do estabelecimento partem para cima de ao menos dois jovens com socos, pisadas e até mesmo empurrões e puxão de cabelo.

Tudo foi registrado por vídeos que circulam na internet. Nas imagens, a moça de vestido branco aparece primeiro discutindo com dois homens — um deles a empurra com força, e ela vai ao chão. Mas o pior ainda estava por vir.

Pouco depois, a jovem entra em briga com uma mulher de preto, leva vários empurrões, cai, levanta, e insiste na confusão. Outra mulher, de vestido vermelho, também entra na briga e agride a jovem. No final da sequência, a mulher de preto desfere um chute violento na cabeça da moça, que desmaia. A cena assistida por dezenas de pessoas, que nada fazem para impedir a violência, ao contrario pisam na vitima.

Imagem Intima divulgada – Não bastasse as imagens com cenas de agressão a menor teve imagem intima divulgada por pagina em rede social. Sem pudor algumas pessoas usaram a imagem da menor caída ao chão onde aparece sem roupa intima por baixo.

A divulgação de imagens íntimas, sem consentimento, nas redes sociais já é crime. Duas leis de 2018 punem essas infrações com penas que podem chegar a cinco anos de prisão.

Negligencia – Apesar da gravidade das imagens, no local não havia seguranças, e não foi acionada nenhuma equipe da Polícia Militar ou de socorro médico no momento da ocorrência. O caso levanta preocupação sobre a segurança em locais de entretenimento e a necessidade de intervenção em situações de risco. As gravações terminam com o grupo de agressores deixando o local, enquanto a vítima fica caída no chão, inconsciente, sendo socorrida por testemunhas.

Veja as imagens:

Vítima –A mãe da vítima, publicou áudio nas redes ainda no domingo (26), e disse que a filha esta internada inconsciente, que a brutalidade que ocorreu com a menor de 15 anos precisa ser apurada pela polícia, que o caso não pode ficar impune, tudo que ela queria era o celular dela,disse.

Polícia – A polícia já está investigando o caso, as imagens postadas nas redes sociais, estão ajudando a identificar as pessoas, que deverão ser ouvidas pelas autoridades onde o caso repercutiu mal entre a sociedade que pede providencias, pelo ato de covardia contra uma pessoa onde as imagens mostra ela sendo agredida sem pudor mesmo estando visivelmente embriagada.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/06:07:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...