Agressor invade casa e agride com socos e chutes ex-companheira em Anapu

(Foto: Polícia Civil) – Ele não aceitava fim de relacionamento

Um caso bárbaro de violência doméstica foi registrado por volta de 08h30min da manhã de quarta-feira (25), em uma residência do bairro Novo Progresso, em Anapu, no Pará. A vítima, uma mulher, relatou à polícia ter sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro, identificado como Welison Silva Oliveira. Eles estavam separados há 3 meses, e o agressor não aceitava o fim do relacionamento.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o momento em que Welison chega à residência e quebra a grade de ferro para invadir o local. A vítima, que estava sozinha no momento, grita de dor enquanto é agredida.

Após entrar na casa, o criminoso agarrou a vítima pelo pescoço e a agrediu moralmente, perguntando sobre os locais que ela estava antes. Em seguida, ela foi arremessada ao chão e golpeada com socos e chutes. Durante o ataque, o agressor ainda tentou utilizar um pedaço de madeira para feri-la, proferindo ameaças de morte.

A violência só foi interrompida quando a vítima conseguiu fugir para a rua e foi socorrida por um familiar. O agressor ainda tentou perseguir, mas fugiu antes da chegada das autoridades. A mulher sofreu lesões visíveis no rosto, nas pernas e nas costas, conforme o relato no boletim de ocorrência da Polícia Civil. Após intensas buscas, o criminoso foi preso pela Polícia Militar durante a noite no centro de Anapu, e encaminhado a delegacia de polícia civil da cidade, onde está à disposição da justiça.

A vítima recebeu orientação para a adoção das medidas protetivas previstas na legislação contra a violência doméstica, e decidiu solicitá-la à justiça. O ato configura crime previsto na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), e o agressor pode pegar de 1 a 4 anos de prisão.

Fonte: Felipe Gabriel – Polícia Civil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2024/15:56:44

