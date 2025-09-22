Agressor que mantinha companheira grávida em cárcere é morto no Pará

Foto: Reprodução | O agressor, identificado como Manoel Maria Barbosa, de 30 anos, morreu após apontar uma arma contra a polícia durante o resgate.

Uma ação rápida do Conselho Tutelar de Oeiras do Pará, no Baixo Tocantins, impediu o que poderia ter sido mais um caso de feminicídio na zona rural do município. Uma mulher grávida de sete meses, mantida em cárcere privado e sob agressões constantes, foi resgatada neste sábado (20) na Vila do Valério, às margens do rio Arioca. O agressor, identificado como Manoel Maria Barbosa, de 30 anos, morreu após apontar uma arma contra a polícia durante o resgate.

Segundo informações do documento nº 248/2025, enviado pelo Conselho Tutelar, a vítima vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas, incluindo ataques com arma branca (terçado). A denúncia foi acompanhada por fotos que comprovaram as lesões.

Com base na gravidade do caso, uma operação conjunta foi montada com a Polícia Militar e a Polícia Civil. O objetivo era localizar e resgatar a mulher, além de prender o agressor, que estava homiziado na mata fechada próxima à vila.

Ao chegarem na área, populares indicaram que o suspeito mantinha a companheira em uma cabana isolada. A guarnição da PM, composta por militares do 67º Pelotão Destacado do 32º BPM, seguiu por uma trilha de cerca de 200 metros até avistar o agressor.

De acordo com o relato da PM, Manoel sacou um revólver calibre 22 e apontou para os policiais. Diante da ameaça iminente, a equipe reagiu com disparos para neutralizar o agressor, que foi atingido.

Socorrido imediatamente, Manoel foi levado ao hospital mais próximo, mas teve a morte confirmada pelo médico plantonista. A vítima também foi encaminhada à cidade de Oeiras do Pará, onde recebeu atendimento e está em segurança.

O revólver e o terçado utilizados pelo suspeito foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Oeiras do Pará. A ocorrência segue sob investigação.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/14:38:49

