Agricultor é acusado de violentar a enteada e estuprar a esposa, vacas e bezerros

Foto: FreePik | Um agricultor da Nova Zelândia está sendo acusado de violentar a própria enteada e de estuprar a esposa, além de cometer abusos sexuais com vacas e bezerros da fazenda. Segundo a promotora Geraldine Kelly, a menina sofreu violência quase 90 vezes ao longo de dez anos, enquanto a esposa era obrigada a assistir aos atos cometidos contra os animais.

O homem aproveitava a época de procriação do gado para abusar de vacas e bezerros e depois forçava relações com a esposa. A filha do casal manteve silêncio por “amor ao padrasto” e a mãe disse ter ficado aliviada quando ele fez vasectomia, por medo de gravidez da adolescente.

— Engravidar era uma preocupação para ela antes dos 12 anos — revelou a promotora.

Durante o julgamento, o réu disse ter uma “necessidade física diária” e negou os crimes, afirmando que os atos com a esposa e a enteada eram consensuais. O advogado classificou as acusações de abuso contra os animais como “absurdas” e afirmou que caberia ao júri decidir se houve crime.

O agricultor enfrenta 38 acusações de agressão sexual, incluindo 15 de estupro, abuso de vacas e bezerros e maus-tratos a animais. O julgamento deve durar três semanas.

Fonte: maisgoias /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2025/12:14:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...