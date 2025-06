Agricultor é encontrado morto às margens da Transamazônica, em Medicilândia (PA)

Foto:Reprodução | Vítima – José Araújo Amorim, mais conhecido como “Zé Cabeludo”.

Um agricultor identificado como José Araújo Amorim, mais conhecido como “Zé Cabeludo”, de 43 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira, 9 de junho, às margens da Rodovia Transamazônica (BR-230), na região de Medicilândia, no sudoeste do Pará.

Motoristas que passavam pelo local, na altura do km 70 — trecho entre os municípios de Brasil Novo e Medicilândia — avistaram o corpo da vítima caído em uma área de vegetação, à beira da pista. A motocicleta de Zé Cabeludo foi encontrada a cerca de 20 metros de distância do corpo, bastante danificada.

Populares suspeitam que ele tenha sido vítima de um acidente de trânsito, hipótese reforçada pelas condições da moto. No entanto, as causas da morte ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Zé Cabeludo era natural do Piauí e, segundo moradores da região, vivia há muitos anos em Medicilândia.

Fonte: A Voz do Xingu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/14:00:35

