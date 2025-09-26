AgSUS abre processo seletivo no Pará com salários de até R$ 5 mil; confira
Foto: Reprodução | A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) publicou edital de processo seletivo para a contratação de 179 trabalhadores e formação de cadastro reserva, em escritórios regionais e distritais localizados em 34 municípios de 19 estados.
As vagas contemplam profissionais de nível superior (assistente de região/distrito) e médio (agente de região/distrito), com remuneração de R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de benefícios.
As inscrições estão abertas e vão até a próxima terça-feiira (30), e devem ser realizadas pela internet.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular, prevista para ocorrer de 1º a 17 de outubro, e avaliação de conhecimentos, programada entre os dias 27 e 31 de outubro.
O resultado final será divulgado em 7 de novembro e as contratações começam a partir de 17 de novembro.
Ainda de acordo com o edital, são reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pretos, pardos, quilombolas e indígenas, conforme previsto na Lei 15.142/2025.
“As contratações serão mediante Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a finalidade exclusiva de atender necessidades de apoio à execução de programas e projetos estratégicos da AgSUS”, informou a agência.
Os aprovados poderão atuar em escritórios localizados nas seguintes localidades:
Pará
Belém, Altamira, Itaituba e Redenção;
Acre
Rio Branco e Cruzeiro do Sul;
Alagoas
Maceió;
Amapá
Macapá;
Amazonas
Manaus, Atalaia do Norte, Lábrea, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé;
Bahia
Salvador;
Ceará
Fortaleza;
Maranhão
São Luís;
Mato Grosso
Cuiabá, Barra do Garças, Canarana, Colíder e São Félix do Araguaia;
Mato Grosso do Sul
Campo Grande;
Minas Gerais
Governador Valadares;
Paraíba
João Pessoa;
Paraná
Curitiba;
Pernambuco
Recife;
Rondônia
Porto Velho e Cacoal;
Roraima
Boa Vista;
Santa Catarina
Florianópolis;
São Paulo
São Paulo;
Tocantins
Palmas.
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com