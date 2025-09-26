AgSUS abre processo seletivo no Pará com salários de até R$ 5 mil; confira

Foto: Reprodução | A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) publicou edital de processo seletivo para a contratação de 179 trabalhadores e formação de cadastro reserva, em escritórios regionais e distritais localizados em 34 municípios de 19 estados.

As vagas contemplam profissionais de nível superior (assistente de região/distrito) e médio (agente de região/distrito), com remuneração de R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de benefícios.

As inscrições estão abertas e vão até a próxima terça-feiira (30), e devem ser realizadas pela internet.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular, prevista para ocorrer de 1º a 17 de outubro, e avaliação de conhecimentos, programada entre os dias 27 e 31 de outubro.

O resultado final será divulgado em 7 de novembro e as contratações começam a partir de 17 de novembro.

Ainda de acordo com o edital, são reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pretos, pardos, quilombolas e indígenas, conforme previsto na Lei 15.142/2025.

“As contratações serão mediante Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a finalidade exclusiva de atender necessidades de apoio à execução de programas e projetos estratégicos da AgSUS”, informou a agência.

Os aprovados poderão atuar em escritórios localizados nas seguintes localidades:

Pará

Belém, Altamira, Itaituba e Redenção;

Acre

Rio Branco e Cruzeiro do Sul;

Alagoas

Maceió;

Amapá

Macapá;

Amazonas

Manaus, Atalaia do Norte, Lábrea, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé;

Bahia

Salvador;

Ceará

Fortaleza;

Maranhão

São Luís;

Mato Grosso

Cuiabá, Barra do Garças, Canarana, Colíder e São Félix do Araguaia;

Mato Grosso do Sul

Campo Grande;

Minas Gerais

Governador Valadares;

Paraíba

João Pessoa;

Paraná

Curitiba;

Pernambuco

Recife;

Rondônia

Porto Velho e Cacoal;

Roraima

Boa Vista;

Santa Catarina

Florianópolis;

São Paulo

São Paulo;

Tocantins

Palmas.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/10:31:54

