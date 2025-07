AGU quer que STF investigue uso de informações privilegiadas no câmbio

(Foto: Reprodução) – O pedido envolve o anúncio da tarifa imposta pelos EUA

A Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que seja investigado o uso de informações privilegiadas no mercado cambial – de compra e venda de moedas estrangeiras – envolvendo o anúncio de tarifas comerciais impostas ao país pelos Estados Unidos.

O pedido foi feito após a imprensa noticiar que ocorreram transições de câmbio em volume significativo antes e depois do anúncio das taxações contra o Brasil.

Segundo a AGU, o fato sugere possível utilização de informações privilegiadas para acesso prévio e indevido a decisões econômicas de alto impacto.

O órgão pede que a Procuradoria-Geral da República insira a investigação no inquérito que apura a conduta delitiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro, em atuação com o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na articulação de mecanismos internacionais como coação contra a Justiça brasileira.

A AGU também instou a Comissão de Valores Mobiliários a adotar medidas cabíveis para apuração do fato.

Além da esfera criminal, o uso ilícito de informação privilegiada enseja responsabilidade civil e administrativa, inclusive por prejuízos ao mercado e a investidores.

Fonte: Gésio Passos – Repórter da Rádio Nacional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2025/14:28:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...