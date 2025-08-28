Águas de Novo Progresso celebra aniversário de concessão com avanços no abastecimento de água

Foto: Reprodução | Investimentos no sistema de água garantem mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento para a população.

A Águas de Novo Progresso completa mais um ano de atuação e comemora com avanços significativos na infraestrutura de saneamento básico do município. Desde que assumiu a concessão, a Águas tem realizado investimentos importantes para ampliar o abastecimento e melhoraria na qualidade de vida da população.

Entre os principais avanços em andamento, está a ampliação da rede de abastecimento de água. Dos 60 quilômetros previstos até 2028, metade já foi concluída, com 30 quilômetros de novas tubulações implantadas. O serviço já chega a cerca de 550 residências, beneficiando aproximadamente 1.650 moradores dos bairros Otávio Onetta, Canaã, Primaverinha, Patrick e Nego do Bento 2, 3 e 4.

Andreia Lima da Silva, moradora do bairro Nego do Bento 2, destaca a transformação que a chegada da rede de água trouxe para sua família. “A melhor coisa que aconteceu foi a instalação da água no nosso bairro. Antes a gente sofria muito com a falta, principalmente eu, que tenho duas filhas em idade escolar e tinha essa dificuldade. Só tenho a agradecer”.

Outro destaque é a construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que está com 80% da obra concluída e deve ser finalizada até o fim de setembro. Com capacidade para tratar 25 litros por segundo, o equivalente a mais de 2 milhões de litros por dia, a estrutura vai reforçar o abastecimento e garantir mais segurança hídrica para os próximos anos.

Segundo Iury Kols, coordenador de operações da Águas de Novo Progresso, os investimentos acompanham o crescimento da cidade. “Nosso compromisso é estar sempre à frente, planejando e executando obras que tragam benefícios reais à população. A nova ETA representa um avanço importante na capacidade de atendimento do município”, conclui.

Fonte: Águas de Novo Progresso/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/09:21:05

