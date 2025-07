Águas do Pará abre 220 vagas de emprego em vários municípios

Empresa oferta muitas vagas de emprego | Reprodução/Ag.Pará

Oportunidades contemplam áreas operacionais, administrativas e cargos de liderança, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Com um dos maiores investimentos em saneamento da história da Amazônia Legal, o Pará vive um momento de transformação que vai além da infraestrutura. A Águas do Pará, concessionária responsável por levar água tratada e esgoto para 99 municípios paraenses, está com 220 vagas de emprego abertas para profissionais de diversos níveis de escolaridade.

As oportunidades abrangem funções operacionais, administrativas e também cargos de liderança, com destaque para a valorização da mão de obra local. Moradores de áreas como a Vila da Barca, em Belém, uma das primeiras comunidades a receber as obras de saneamento, terão prioridade no processo seletivo.

A iniciativa faz parte de um projeto que prevê mais de R$ 15 bilhões em investimentos ao longo de 40 anos, com impacto direto na saúde pública, no meio ambiente e na economia regional. A expectativa é que milhares de empregos diretos e indiretos sejam gerados nas próximas etapas do projeto.

Candidatos interessados, inclusive pessoas com deficiência (PCD), podem acessar o site da empresa para realizar a inscrição. Basta clicar no banner de vagas e preencher o cadastro.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/12:47:48

