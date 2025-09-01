“Águas do Pará” antecipa investimento de R$ 220 milhões no estado
(Foto: Reprodução) – A empresa da Aegea, a Águas do Pará, anuncia nesta segunda-feira (1º) o início de sua operação sobre os sistemas de água e esgoto em Belém, Ananindeua e Marituba.
A assunção dos serviços estava prevista para acontecer apenas em janeiro de 2026, mas foi antecipada para promover o quanto antes as melhorias e investimentos no saneamento das três cidades, que terão grande demanda por esses serviços durante a COP 30.
Os investimentos para este início de operação são de R$ 220 milhões, sendo R$ 144 milhões aplicados até o mês de novembro, enquanto os demais recursos serão investidos ao longo do primeiro semestre de 2026.
As ações prioritárias incluem as obras para regularizar o fornecimento de água potável e implantar sistemas de esgoto na Vila da Barca, em Belém, que estão sendo executadas pela concessionária desde o fim de julho. A intervenção para melhoria do sistema de água tem previsão de conclusão para o mês de outubro e vai beneficiar cerca de 5.000 moradores da região.
A Águas do Pará será responsável pelos serviços de água e esgoto em 126 cidades do estado, com atuação na Região Metropolitana de Belém, Marajó, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas. Estão previstos mais de R$ 18,7 bilhões em investimentos durante os 40 anos de contrato, o maior investimento da história do saneamento na Amazônia Legal.
