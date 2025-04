Águia perde para o Paysandu e está fora da final do Parazão 2025

Foto: Reprodução | O Azulão até tentou equilibrar a partida, mas viu o adversário abrir vantagem ainda no primeiro tempo e consolidar a vitória nos minutos finais.

O Águia de Marabá se despediu do Campeonato Paraense ao ser derrotado pelo Paysandu por 3 a 1, na noite desta terça-feira (1º), no Estádio Mangueirão. O Azulão até tentou equilibrar a partida, mas viu o Papão abrir vantagem ainda no primeiro tempo e consolidar a vitória nos minutos finais. Com o resultado, o Paysandu avança à final e enfrentará o vencedor do confronto entre Remo e Tuna Luso, que ocorre nesta quarta-feira (2).

JOGO MOVIMENTADO NO PRIMEIRO TEMPO

O Águia iniciou o jogo sob forte pressão do Paysandu, que abriu o placar aos 10 minutos com Nicolas. O atacante aproveitou um rebote na pequena área e colocou os donos da casa em vantagem. O Azulão reagiu aos 23 minutos, quando Kukri, destaque do time marabaense, acertou um chute de fora da área e deixou tudo igual. No entanto, o Paysandu voltou a liderar o placar pouco depois, aos 32 minutos, com Rossi finalizando com precisão após passe de Marlon.

Apesar do esforço defensivo, o Águia teve dificuldades para conter o ataque adversário e viu o Paysandu criar mais chances antes do intervalo.

ÁGUIA NÃO REAGE E SOFRE O TERCEIRO GOL

No segundo tempo, o time marabaense tentou pressionar mais, aproveitando a postura mais conservadora do Paysandu. Mesmo tendo maior volume de jogo, o Águia criou poucas oportunidades claras de gol. A situação piorou nos minutos finais, quando Benítez marcou o terceiro gol do Paysandu, garantindo a vaga do adversário na decisão.

Com a eliminação, o Águia de Marabá encerra sua participação no Parazão 2025, enquanto o Paysandu segue na busca pelo título estadual.

