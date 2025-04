Ainda em surto, jovem que matou a mãe em Itaituba (PA) diz que “foi Deus que mandou fazer aquilo”, segundo boletim policial

Foto: Reprodução | O caso aconteceu no domingo (13), em Itaituba. Segundo o boletim policial, o jovem foi baleado ao tentar fugir.

O Portal Giro teve acesso ao boletim policial que descreve com detalhes a ação das forças de segurança durante a captura de Igor de Sousa Mendes, de 19 anos, acusado de tirar a vida da própria mãe, Marília de Sousa Mendes, com cerca de oito facadas na tarde deste domingo (13), em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo o registro, a guarnição do oficial de dia – composta pelo 2° Tenente Sulivan e o Soldado Jackson – foi acionada por populares por volta das 18h07, após o jovem cometer o crime em uma residência na 8ª Rua da Liberdade, nas proximidades da Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba (UCR).

Leia mais – Filho mata a mãe a facadas e é baleado pela polícia ao tentar fugir, em Itaituba (PA)

Igor foi localizado correndo com a faca ainda em punho, ignorando as ordens de parada dos policiais. Temendo que ele ferisse outras pessoas, os agentes realizaram um cerco com a viatura e colidiram propositalmente contra o corpo do suspeito, na tentativa de contê-lo. Segundo os militares, mesmo ao chão, Igor reagiu com agressividade, o que levou a guarnição a realizar um disparo que o atingiu na região do dorso direito.

Apesar do ferimento, o jovem seguiu correndo por cerca de 300 metros até a porta da UCR, onde foi finalmente cercado com o apoio de populares e reforço das equipes da CIME, VTR 1505 e GMA. A faca usada no crime foi apreendida.

A unidade de socorro Fogo Zero prestou os primeiros atendimentos, encaminhando o acusado ao Hospital Regional do Tapajós. Aos profissionais de saúde, afirmou que matou a mãe porque “foi Deus que mandou” e disse não se arrepender do que fez.

Ele será submetido a cirurgia para retirada do projétil e drenagem pulmonar. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Itaituba.

Fonte: Portal Giro/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/07:46:49

