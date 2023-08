Ajudantes de ordens de Bolsonaro deixaram mais de 17 mil e-mails acessíveis na Lixeira

(Foto:Reprodução) – Ex-ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro excluíram, pelo menos, 17.354 e-mails funcionais de suas caixas de entrada. O g1 e a TV Globo tiveram acesso ao material, que foi enviado à CPI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro.

A relação de e-mails foi encontrada na pasta Lixeira de cada um dos ajudantes de ordem. De acordo com a empresa responsável pelo programa de gestão de e-mails, para que os itens fossem excluídos definitivamente, era preciso ir até a Lixeira e excluir novamente a relação.

Apenas o ajudante de ordens Danilo Calhares não tinha e-mails excluídos ainda na caixa. Ele tomou posse como ajudante de ordens em dezembro de 2020, e o primeiro e-mail na caixa de entrada é de novembro de 2022. Ou seja, ele conseguiu executar a exclusão definitiva dos e-mails.

Foi na lixeira de e-mails de Mauro Cid, coordenador-geral dos ajudantes de ordem, que aparece o e-mail de Maria Farani, ex-assessora do gabinete pessoal da Presidência, sobre a tentativa de venda de um Rolex por US$ 60 mil — o equivalente, hoje, a R$ 292 mil. O relógio, segundo mensagens dos ajudantes de ordens, foi recebido em viagem oficial.

Já na lixeira de Osmar Crivelatti, que hoje trabalha como servidor de apoio ao ex-presidente Bolsonaro, que aparece o e-mail falando sobre a existência de pedras preciosas recebidas por Jair Bolsonaro durante uma viagem de campanha pela reeleição, em outubro de 2022, para Teófilo Otoni (MG).

Quantidade de e-mails excluídos

Veja os e-mails que foram excluídos pelos ajudantes de ordens, mas permaneceram na pasta Lixeira.

6.096 e-mails na pasta de itens deletados de Osmar Crivelatti

5.705 e-mails na pasta de itens deletados de Marcelo Câmara

4.212 e-mails na pasta de itens deletados de Mauro Cid

769 e-mails na pasta de itens deletados de Cleiton Holzschuk

376 e-mails na pasta de itens deletados de Daniel Luccas

125 e-mails deletados na pasta de itens recuperados de Adriano Teperino

71 e-mails deletados na pasta de itens recuperados de Jonathas Coelho

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/08:00:43

