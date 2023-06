‘Al Pacino’ viria a Capital em caminhão com R$ 83 milhões em drogas

Cocaína em pacotes com foto, encontrada em tanque de caminhão. (Foto: Jardim MS News)

O trafico de drogas em Mato Grosso do Sul ou vindo para o Estado, se supera a cada dia, tendo até logomarca do produto e em selo importante, como o que foi pego nesta quarta-feira (31), sendo a imagem do filme ‘Scarface’, em caminhão que transportava quase R$ 83 milhões em drogas de Cocaína.

O motorista de um caminhão, que supostamente trazia gasolina para Campo Grande, até tentou enganar a fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal), mas o próprio nervosismo dele entregou.

Assim, o Canil da PM (Polícia Militar) foi acionado e encontrou no tanque do veículo o entorpecente, que segundo avaliação policial foi de R$ 82,8 milhões em cocaína. As embalagens continham o rosto do ator Al Pacino, personagem Tony Montana que era o poderoso chefão da droga no filme “Scarface”.

Conforme a PRF, a carga milionária foi barrada em uma inspeção de rotina na base da PRF, localizada na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, cidade a 227 km de Campo Grande. “Os policiais abordaram o motorista, na noite desta quarta-feira (31), mas o nervosismo dele ao dizer que transportava gasolina levantou desconfiança.

Com isto, o canil da PM foi acionado e começou a fiscalização, indicando a presença de drogas escondidas no tanque do caminhão. “Do compartimento, os policiais retiraram os tabletes de cloridrato de cocaína, que totalizaram 460 quilos, que totaliza entre valor de R$ 82,8 milhões em droga”, segundo a PRF.

Até a Capital com Segundo a PRF

Questionado, o motorista disse que pegou a cocaína em Jardim e deveria entregar em Campo Grande. Pelo transporte receberia R$ 15 mil. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A cocaína e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil de Jardim.

Scarface – É um filme de drama policial norte americano de 1983. Conta a história do refugiado cubano Tony Montana (Al Pacino) que chega em 1980 em Miami com nada, e se torna um poderoso chefão da droga. Scarface teve críticas sobre a violência excessiva, linguagem forte e frequente uso gráfico de droga pesada.

