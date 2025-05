Alepa aprova criação de novos cargos na Polícia Civil do Pará

Presididos pelo deputado Chicão (MDB), os deputados da Alepa aprovaram a PL que prevê a criação de 510 cargos comissionados e e 240 em função gratificada na Polícia Civil do Pará. | Foto: Celso Lobo

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (13), os deputados da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovaram, por unanimidade, em dois turnos de votação, o Projeto de Lei Complementar nº 3/2025, de autoria do Poder Executivo, que trata da criação de cargos de provimento em comissão na estrutura da Polícia Civil do Estado do Pará.

Na tribuna do Parlamento, o deputado Braz (PDT) comentou sobre a importância da aprovação do projeto de lei, que reforça a segurança policial no município de Parauapebas, localizado na região sudeste do Estado. “Esse projeto é de fundamental importância, pois permite a criação de uma nova superintendência da Polícia Civil no município de Parauapebas. Lembramos que esse novo posto de trabalho policial atenderá, ainda, às cidades de Canaã dos Carajás, Curionópolis e Eldorado do Carajás, possibilitando, assim, uma redução das demandas na superintendência de polícia da cidade de Marabá”, afirmou.

O deputado Eraldo Pimenta (MDB) demonstrou satisfação com a aprovação da proposição que visa o reforço estrutural voltado à área da segurança pública na região sudeste paraense. “Os projetos que visam os aprimoramentos estruturais na área da segurança pública do nosso Estado, seja nas Polícias Civil e Militar, contam com o nosso irrestrito apoio para aprovação. Gostaria de lembrar que o nosso Estado tem se destacado, em todo o país, pelos esforços contínuos de trabalho que visam à diminuição dos índices de violência em todas as regiões do Pará, proporcionando à nossa população mais segurança e qualidade de vida”, destacou o parlamentar.

O líder do Governo na Alepa, deputado Iran Lima (MDB), orientou a base governista pela aprovação do Projeto de Lei, ressaltando a necessidade de um reforço na área da segurança em uma das regiões de maior desenvolvimento do Estado. “A proposição apresentada pelo Poder Executivo permite a criação de cargos na Polícia Civil, tendo como objetivo central a criação de uma nova superintendência na cidade de Parauapebas, o quarto maior município do Pará. A instalação desse novo instrumento de trabalho, em uma das regiões que segue em constante desenvolvimento, permitirá uma descentralização no número de atendimentos na atual superintendência de Marabá, que atualmente atende toda aquela região”, concluiu o deputado Iran.

Aprovação na Lei Orgânica do Ministério Público do Pará

Tramitando em regime normal, na segunda votação do dia, os deputados aprovaram também, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº 2/2025, que trata da alteração na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.

Fonte: Alepa PA/Jornal Folha do Progresso

