Alepa aprova projeto que proíbe extermínio de cães e gatos em situação de rua no Pará

Foto: Reprodução | Proposta busca controle populacional por meio de esterilização, adoção e campanhas educativas.

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou, na última terça-feira (25), o Projeto de Lei nº 393/2023, de autoria do deputado Rogério Barra (PL), que proíbe o extermínio de cães e gatos em situação de rua pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres.

A proposta estabelece diretrizes para o controle populacional dos animais, incluindo identificação, registro, esterilização cirúrgica, adoção e campanhas de conscientização pública. A nova legislação prevê a eutanásia apenas em casos de enfermidades irreversíveis, mediante laudo técnico e exame laboratorial, garantindo que entidades de proteção animal tenham acesso aos documentos.

“Constata-se que o crescimento populacional de cães e gatos que vivem em situação de rua tem aumentado significativamente. Essa tendência é impulsionada também pelo abandono promovido por seus responsáveis legais, o que resulta em um cenário preocupante”, afirmou o deputado Rogério Barra.

O parlamentar destacou que a proposta tem o objetivo de promover uma convivência mais harmoniosa entre os animais e a sociedade. “A presente propositura constitui uma medida destinada a fomentar uma convivência mais harmoniosa entre os animais e a sociedade, mediante a implementação de técnicas eficazes para o controle populacional dos animais em situação de rua”, justificou.

O projeto segue agora para sanção do governador Helder Barbalho. Caso aprovado, o estado deverá estruturar programas de controle reprodutivo e incentivo à adoção responsável, reforçando a proteção dos animais em situação de vulnerabilidade.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/08:17:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...