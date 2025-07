ALERTA: Criança de 1 ano morre afogada em balde no quintal de casa

Foto: Reprodução | Caso ocorreu após pai deixar os filhos assistindo TV por poucos minutos; investigação aponta evento acidental.

Um bebê de apenas 1 ano morreu após se afogar em um balde com água no quintal de sua residência, localizada no Bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. A tragédia aconteceu na tarde de domingo, e a criança foi encontrada sem sinais vitais pelos irmãos mais velhos, de 7 e 11 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da criança havia saído por cerca de cinco minutos do cômodo, deixando os filhos assistindo televisão na sala. Pouco tempo depois, ele foi despertado pelos próprios filhos chorando muito, enquanto carregava o irmão molhado, aparentemente já sem vida.

Ao perceber a situação, o pai tentou reanimar o bebê, mas sem sucesso. Em estado de choque, correu aproximadamente 1.200 metros até uma Unidade de Saúde do bairro Macaúbas levando a criança nos braços. Como o local não dispõe de suporte de emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas foi constatado o óbito.

No imóvel, as equipes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) coletaram provas no local, encontrando o balde com aproximadamente 15 centímetros de água, além de um lápis, um sapatinho infantil e uma tampa de iogurte ao seu lado.

De acordo com relatos do irmão mais velho, a criança desapareceu enquanto assistiam televisão. Ao procurar pelo irmão mais novo, o adolescente o encontrou com parte do corpo dentro do balde, com a água cobrindo seu rosto, já sem sinais de vida. Este caso foi registrado como morte de fato atípico, e as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

