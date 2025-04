Alerta laranja: Equatorial chama atenção para cuidados essenciais durante chuvas no Pará

(Foto: Reprodução) – Fique longe das janelas para evitar riscos com vidros quebrados ou objetos que possam ser lançados pela ventania;

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo e laranja para o estado do Pará o que indica perigo com as chuvas intensas nesta semana. Cidades como Belém, Castanhal, Altamira e Santarém devem ter os maiores volumes de água. Por isso, para reforçar a segurança com a energia neste período, a Equatorial orienta sobre os cuidados necessários para evitar acidentes graves e até fatais.

Elton Lucena, executivo de Segurança da Equatorial Pará, destaca os casos de queda de árvore que também podem afetar a rede de energia. Nessas situações é importante não chegar perto de fios caídos ou partidos e acionar imediatamente a empresa por meio dos canais de atendimento como o 0800 091 0196 ou a atendente virtual Clara, no WhatsApp, pelo (91) 3217-8200.

“Nas ocorrências que afetam a rede da Equatorial é de extrema importância que a empresa seja contactada o mais breve possível para que as nossas equipes possam agir da forma mais rápida. Toda situação de risco à vida tem prioridade no atendimento”, destaca Elton

Vale ressaltar que, quando ocorrerem trovoadas, os eletrodomésticos devem ser retirados da tomada. De preferência, a pessoa deve fazer essa ação com um calçado de solado de borracha.

Já no trânsito, para os motoristas que ficam ao volante durante um período intenso de raios. Durante esta incidência, o ideal é que as pessoas continuem dentro dos carros, pois eles são abrigos adequados devido aos pneus de borracha proporcionarem um bom nível de isolamento no caso de raios que atingem o solo.

Confira mais dicas:

Fique longe das janelas para evitar riscos com vidros quebrados ou objetos que possam ser lançados pela ventania;

Caso esteja na rua evite tocar em itens de metal ou elétricos, pois podem conduzir eletricidade;

Afaste-se de árvores e terrenos abertos para minimizar o risco de ser atingido por um raio. (Com )

